Eine insgesamt recht unterhaltsame Partie erlebten gut 150 Zuschauer an der Brucknerstraße. Der USC Paloma gewann dabei gegen den schlecht in die Saison gestarteten Meiendorfer SV mit 1:0 (0:0). Die Tauben ließen dabei aber zahlreiche Chancen teilweise fahrlässig liegen und kamen dadurch am Ende sogar noch in Bedrängnis.

Entsprechend „emotional aufgeladen“ äußerte sich unmittelbar nach Spielende MSV-Trainer Gökhan Acar: „Wir machen zu Anfang 20 Minuten das Spiel und treffen nicht.“

Oberliga Hamburg: Paloma siegt knapp gegen Meiendorf

Das taten die weißen Tauben. Auf Zuspiel von Denny Schiemann schob Michel Blunck ein (27.). Später versiebten Jassin Zabihi (62.) und Soleiman Kazizada (85.) kläglich aus kurzer Distanz.

Das könnte Sie auch interessieren: Vicky ballert sich aus der Krise

Als Meiendorfs Mehmet Agdan für einen Schubser Rot sah (85.), hauten die Gäste noch einmal alles raus. Samed Aksoys Schuss wurde aber in der dritten Minute der Nachspielzeit von Colin Blumauer abgeblockt. So reichte eine flache Flugkurve der Tauben zum nicht unverdienten 1:0-Sieg.