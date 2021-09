Dank Profi-Know-How zum ersten Saisonsieg! Mit 4:1 setzte sich der SC Victoria beim SV Rugenbergen durch, dabei führten die Bönningstedter zur Pause noch mit 1:0. Eine lange Analyse von Ex-Profi Ebbers ebnete den Weg zum Erfolg.

„Unsere Besprechung vor dem Spiel war heute sehr lang. Normalerweise hatte ich drei bis vier Folien, diesmal hatte ich zwölf. Das war der positive Einfluss von Timo“, scherzte Vicky-Trainer Marius Ebbers nach Abpfiff. Unter der Woche hospitierte der Ex-Profi beim FC St. Pauli und Timo Schultz – mit einem großen Augenmerk auf Videoanalyse.

Vicky verspätet sich und erlebt gute zweite Halbzeit

In der Oberliga setzte „Ebbe“ die neu erlernten Inhalte direkt um. Der Haken: Vicky blieben nur zwanzig Minuten zum Aufwärmen. „Das muss noch besser werden“, lachte Ebbers später. Dabei sah es zuerst so aus, als würden die Hoheluftler erneut verlieren. Taylan Güvenir schoss den SVR in Führung (35.).

Nach der Pause legte Vicky dann aber los. Erst erzielte Jannes Arndt den Ausgleich (55.), dann legte Nil von Appen nach einem Standard nach (59.). Kurz vor Schluss machte Vicky dann den Deckel drauf. Erneut Scharkowski (85.) und Mats Lahrtz (86.) trafen für Vicky zum 4:1-Sieg. Ebbers: „Man hofft, dass es den Bock umstößt. Aber wenn wir nächste Woche nicht gewinnen, sind wir wieder in der Krise.“ Rugenbergen wartet hingegen weiter auf den Befreiungsschlag.