Schock in der Regionalliga: Teutonia steigt freiwillig ab

Schock für alle Teutonia Fans! Der Regionaligist gab am Mittwochabend bekannt, sich in der kommenden Saison nicht für die Regionalliga Nord anzumelden. Somit steht mit dem Hamburger Traditionsklub der erste Absteiger bereits fest.

Als Gründe für den plötzlichen Rückzug nannte der Verein in einer Mitteilung die unsicherere finanzielle Lage sowie das Fehlen eines drittligatauglichen Stadions. In Hamburg werde es in den nächsten Jahren kein Stadion geben, welches den Anforderungen von Deutschlands dritthöchster Spielklasse genüge, heißt es auf der vereinseigenen Homepage. Und ohne eine Perspektive für die 3. Liga sei die Finanzierung einer Mannschaft durch die Sponsoren in der Regionalliga nicht sichergestellt.

Teutonia bestreitet seine Heimspiele seit 2020 im Stadion Hoheluft in Eppendorf. Ob sich dies durch den bevorstehenden Abstieg ändern wird, ging aus der Meldung nicht hervor.

„Der FC Teutonia 05 wird auch künftig ein in Ottensen verwurzelter Breitensportverein sein, aber auch ein Club, in dem weiterhin Platz für Spitzenfußball ist“, sagte der 1. Vorsitzende Siegmar Kuntze. Als Ziele für die kommenden Jahre nannte Kuntze eine Neuaufstellung im Seniorenbereich, also der Noch-Regionallligamannschaft, eine engere Verzahnung von Jugend- und Seniorensport, die Förderung von Jugendleistungsteams und die Modernisierung der Infrastruktur. Man wolle eine neue Flutlichtanlage installieren, Vereinsheim sowie den Kunstrasenplatz renovieren und Prozesse im Verein digitalisieren und professionalisieren.

In der laufenden Saison der Regionalliga Nord belegen die 05er nach 22 Spieltagen Rang 14. Diese Platzierung könnte auch sportlich zum Abstieg führen, was davon abhängt, wer aus der 3. Liga absteigt und wie die Aufstiegsspiele zur Regionalliga ausgehen. Profitieren könnten von Teutonias Rückzug unter anderem Norderstedt und St. Paulis U23, die in der Regionalliga um den Klassenerhalt kämpfen.

Das absolute Highlight für Teutonia fand in dieser Spielzeit ohnehin nicht in der Liga statt, sondern im DFB Pokal, wo man in der ersten Runde Bundesligaabsteiger Darmstadt 98 empfing. Das Spiel fand nicht im Stadion Hoheluft, sondern am Millerntor statt. Teutonia unterlag den Lilien mit 1:3.