Trainer-Hammer! Dassendorf schmeißt Ex-Profi raus: Neue Rolle für Harnik

Nur wenige Tage, nachdem mit dem ETSV Hamburg ein weiterer Meister-Kandidat seinen Trainer Berkan Algan freistellte, zog auch die TuS Dassendorf nach. Der zuletzt zweimal in Folge titellose Dauer-Meister gab am frühen Mittwochmorgen die Trennung von Ex-Profi Thomas Seeliger (58) bekannt.

Auslöser war wohl der Ergebnis-Doppelschlag der vergangenen Woche. Erst flog der dreimalige Pokalsieger nach einer 1:3-Pleite gegen den SC Victoria aus dem Lotto Pokal, dann patzte der achtmalige Hamburger Meister am Wochenende beim HEBC, als er in der vierten Minute der Nachspielzeit das 1:1 kassierte. „Wir sind einfach zu dämlich“ haute Seeliger seiner Mannschaft um Ex-HSV-Profi Martin Harnik direkt im Spielerkreis um die Ohren. Es war das letzte Mal, dass der 58-jährige Trainer seine Spieler nach einem Spiel versammelte. Seeliger hatte Dassendorf zur Saison 2023/24 übernommen.

Co-Trainer übernimmt interimsweise

„Der stärkste Kader der Vereinsgeschichte“, wie ihn Manager Jan Schönteich zu Saisonbeginn bezeichnete, liegt in der Oberliga Hamburg schon neun Punkte hinter Primus Altona 93, dazu das frühe Pokal-Aus. Zu viel für den Dassendorf-Macher nach zwei Jahren ohne Titel.

Das könnte Sie auch interessieren: Trainer-Hammer in der Oberliga: Titelkandidat entlässt Chefcoach

„Nach einer intensiven Analyse aufgrund der letzten Ergebnisse haben wir unseren Cheftrainer Thomas Seeliger per sofort freigestellt“, heißt es in einer Vereinsmitteilung vom Mittwochmorgen. Für die Suche nach einem Nachfolger wird sich die TuS vermutlich länger Zeit lassen. „Bis zur Winterpause“ übernimmt Co-Trainer Mirko Petersen mit Unterstützung der Kapitäne Harnik und Rinik Carolus. Das erste Spiel des neuen Gespanns ist am Samstag (13 Uhr) daheim am Wendelweg gegen den Niendorfer TSV.