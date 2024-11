Trainer-Hammer in der Oberliga: Titelkandidat entlässt Chefcoach

Der ETSV Hamburg war mit hohen Ambitionen in die Gamesright Oberliga gestartet. Ein Punkteschnitt von zwei Zählern pro Spiel nach 15 Partien und Platz 4 in der Liga reichte den Verantwortlichen aber nicht. Die Eisenbahner trennten sich am Samstagabend von Trainer Berkan Algan (47).

Zwölf Punkte Rückstand auf Liga-Primus und Algan-Ex Altona 93 waren Manager Jassi Huremovic nach der 1:3-Niederlage am Freitagabend beim SC Victoria zu viel. Die Analyse nach gemeinsamen „langen Gesprächen“ am Samstagnachmittag, wie es in einer Vereinsmitteilung heißt, haben zu dem Schluss geführt, sich „einvernehmlich“ voneinander zu trennen. Algan übernahm das Amt genau vor einem Jahr am 3. November und führte den ETSV in der Vorsaison aus dem Mittelfeld auf Rang 3.

Manager Huremovic übernimmt interimsweise selbst

Der ETSV startete mit Aufstiegsambitionen in die neue Saison, performte mit fünf Siegen aus fünf Spielen auch entsprechend, kassierte anschließend aber auch immer wieder Rückschläge wie das Aus im Lotto Pokal gegen Sasel. Da half auch der Sieg in Dassendorf Mitte Oktober nichts mehr. Sportliche Leitung und Trainer kamen nicht mehr auf einen Nenner. Zwischen Huremovic und Algan hatte es nach den ersten Rückschlägen öffentlich geknatscht. Der Manager übte teils harsche Kritik an seinem Trainer.

Nun übernimmt Huremovic den Posten an der Seitenlinie interimsweise selbst, wie der Verein bekannt gab.