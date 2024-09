Nach Harniks Jubiläums-Party: Altona wehrt Dassendorfs Angriff ab und wahrt die Serie

Acht Spiele, acht Siege. Altona 93 hat die Tabellenführung in der Oberliga Hamburg verteidigt. Der Hamburger Meister trotzte damit auch den Erfolgen der Konkurrenz.

Mit 2:1 (0:0) gewann das Team von Trainer Andreas Bergmann beim TSV Buchholz 08. Dustin Jahn hatte die Gastgeber in der 48. Minute in Führung gebracht, der AFC aber zeigte Comeback-Qualitäten und bog das Spiel dank der Tore von Rasmus Tobinski (53.) und Pascal El-Nemr (75.).

Streng genommen holte sich Altona damit Platz eins zurück, denn die TuS Dassendorf hatte bereits am Freitag durch einen 3:0-Erfolg bei Concordia vorgelegt. Ex-HSV-Profi Martin Harnik hatte dabei in seinem 100. Pflichtspiel für die TuS einen weiteren Doppelpack erzielt, es waren insgesamt seine Tore Nummer 132 und 133 im Dassendorfer Trikot. Der Vizemeister liegt nun in der Tabelle mit 22 Zählern weiterhin zwei Punkte hinter Altona.

Oberliga: ETSV Hamburg feiert Schützenfest in Sasel

Direkt dahinter rangiert der ETSV Hamburg (18 Punkte), der ebenfalls am Freitagabend mit 5:0 beim TSV Sasel gewonnen hatte. Überragender Mann war Antonio Verinac. Der kroatische Junioren-Nationalspieler (zwei Einsätze für die U19) war vor der Saison von der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln zum Verein aus Billwerder, der davon träumt, bald in der 3. Liga zu spielen, gewechselt. In Sasel erzielte Verinac als Joker seine Saisontore Nummer neun und zehn und führt damit die Torschützenliste vor Harnik und Tobinski (beide neun Treffer) an.

Regionalliga-Absteiger ETV zeigte sich am Freitag sogar noch treffsicherer und fertigte den FC Türkiye mit 6:0 ab. Die Eimsbütteler (16 Punkte) verdrängten damit Buchholz vom vierten Tabellenplatz.

Im Tabellenkeller gab der HSV III die Rote Laterne an Concordia ab. Der HSV gewann durch ein Tor von Lukas Schumacher in der fünften Minute der Nachspielzeit 4:3 beim FC Süderelbe und holte damit im siebten Spiel die ersten Punkte. Das Team um den diesmal nicht eingesetzten Klub-Präsidenten Marcell Jansen liegt damit punktgleich hinter Süderelbe auf Platz 17.

Luft im Abstiegskampf verschafften sich zudem die Alsterbrüder, die mit einem 2:0 gegen Niendorf überraschten. Der NTSV (8.) fiel damit hinter Paloma (6.; 2:1 gegen Halstenbek-Rellingen) zurück. HEBC (13.) gewann zudem 2:1 bei Vorwärts Wacker Billstedt.