Die erste Station ist erreicht – doch Eisenbahn Hamburg hat schon das nächste Ziel in Sicht. Der Verein aus Billwerder strebt in die Regionalliga und will zur dritten Kraft im Hamburger Fußball werden. Zuletzt wurde die Fahrt allerdings von der Konkurrenz gebremst. Dennoch: Das Ziel des ETSV ist klar – und heißt 3. Liga.