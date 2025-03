Kuriose Nummer in der Oberliga: Hunde wollen plötzlich bei Altona 93 mitspielen

Altona 93 zieht an der Oberliga-Spitze weiter seine Kreise. Beim 6:0 gegen Buchholz 08 hielten zwei Hunde den Tabellenführer mehr auf als die Gäste aus der Nordheide. Zusätzliches Leckerli für die Altonaer: Der ärgste Aufstiegskonkurrent patzte bei einem Abstiegskandidaten.

Kein Pyro-Nebel, keine Verletzungsunterbrechung – zwei Hunde waren es, die sich nach gut zehn Minuten auf der Adolf-Jäger-Kampfbahn in den Mittelpunkt spielten, indem sie aufs Feld liefen und das traditionsreiche Grün erst nach viel gutem Zuspruch wieder verließen. Da führte Altona durch Veli Sulejmani (6.) bereits mit 1:0.

Rote Karte schwächt Buchholz 08

Nach einer halben Stunde schwächten sich die Gäste entscheidend durch eine Rote Karte, nach der der AFC das Spiel blitzschnell für sich entschied. Gianluca Przondziono (32.) und Ezra Ampofo (33.) bauten die Führung per Doppelschlag auf 3:0 aus, Sulejmani (45.+2) traf zum 4:0-Pausenstand.

Böhmker-Eigentor macht das halbe Dutzend voll

Das Spiel war gelaufen, nach der Pause trafen beide Teams noch einmal – jedoch auf unterschiedliche Weise. Lesley Karschau (52.) markierte das 5:0, Patrick Böhmker (89.) unterlief kurz vor Schluss ein Eigentor zum Endstand.

Altonas größter Konkurrent um den Hamburger Platz in der Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord ließ Punkte liegen. Der Eimsbütteler TV kam trotz früher Führung durch Dilan Karim (9.) nicht über ein 1:1 beim FC Türkiye hinaus. Hasan Karaca (74.) glich für die abstiegsbedrohten Wilhelmsburger aus.

Am Freitagabend kommt es zum Spitzenspiel zwischen Eimsbüttel (50 Punkte plus Nachholspiel) und Altona (65 Punkte) – für den ETV wohl die letzte Gelegenheit, das Aufstiegsrunden-Rennen noch einmal spannend zu gestalten. Zwischen beiden Vereinen liegt Dassemdorf (54 Punkte, Sonntag gegen Concordia). Die Sachsenwalder haben aber seit jeher kein Interesse an einem Regionalliga-Aufstieg.