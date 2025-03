HSV schwächt sich mit Undiszipliniertheit: Sand im Getriebe vor dem Pokal-Highlight

Die HSV-Kickerinnen haben zumindest kurzzeitig den Sprung auf Zweitliga-Aufstiegsplatz drei geschafft, konnten ein Verfolger-Team aber nicht abschütteln. Das 1:1 beim SC Sand bot vor allem in der zweiten Hälfte reichlich Spektakel.

Nach torloser erster Hälfte brachte Christin Meyer die Hamburgerinnen in der 65. Minute nach einer Ecke in Führung, wobei die Gastgeberinnen vergeblich ein Foul an ihrer Torhüterin Jule Baum reklamierten. Die Freude von Meyer und Co. währte allerdings nur kurz: Zwei Minuten später schwächte sich der HSV durch eine Gelb-Rote Karte, als die eingewechselte und bereits verwarnte Carla Wilson den Ball wegschoss und vom Platz musste.

Nach Gelb-Rot für Wilson: Meyer-Führung hält nicht lange

Im Anschluss glich Cecilia Way (68.) nach dem fälligen Freistoß für die Baden-Württembergerinnen aus. Doch der HSV blieb nicht lange in Unterzahl, Schiedsrichterin Daniela Kottmann wies nach 76 Minuten auch die Sanderin Paige Bailey-Gayle mit der Ampelkarte vom Feld, weil diese sich über ihre erste Gelbe beschwert hatte. Mit Zehn-gegen-Zehn blieb es beim 1:1. Sands Trainer Alexander Fischinger sprach danach von einem „brutal erarbeiteten Unentschieden“.

Auswärtspunkt im Süden: HSV-Frauen knapp vor Meppen

Im Kampf um den dritten Aufstiegsplatz schob sich der HSV mit 27 Punkten auf die Pole Position, knapp vor dem punktegleichen SV Meppen, der am Sonntag sein Heimspiel gegen den SC Freiburg II bestreitet. Auch der VfL Bochum (26, Sonntag gegen Gütersloh) und Sand (25) sind dem DFB-Pokal-Halbfinalisten auf den Fersen.

In der kommenden Woche treten die HSV-Frauen gleich zweimal zu Hause an: am Mittwoch (12 Uhr) gegen den SV Weinberg, am Sonntag (14 Uhr) gegen Bayern München II, jeweils auf dem Trainingsplatz vor dem Volksparkstadion. Am 23. März kommt es dann zum Pokalhalbfinale gegen Werder Bremen im bereits fast ausverkauften Volksparkstadion – vor einer deutschen Rekordkulisse für eine Frauenfußball-Begegnung.