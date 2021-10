Nach den dramatischen Szenen am Sonntag in der Oberliga Hamburg gibt es Entwarnung: Concordia-Spieler Berkant Aydin konnte am Dienstag das Krankenhaus verlassen.

Der 22-Jährige soll nun zu Hause regenerieren. Aydin war im Punktspiel beim USC Paloma mit einem Mitspieler zusammengeprallt, war bewusstlos und hatte seine Zunge verschluckt. Seine Teamkollegen retteten ihm mit einem beherztem Eingreifen auf dem Platz das Leben, ehe der Notarzt die weitere Versorgung übernehmen konnte.

Nach einer intensivmedizinischen Behandlung und weiteren Tests im Krankenhaus war klar, dass Aydin wieder nach Hause durfte. „Das ist die positive Nachricht, auf die wir die letzten Tage voller Schrecken und Sorge gewartet haben“, twitterten die Concorden nach dem Glück im Unglück: „Der Spieler hat sich regelmäßig bei seinen Trainern und Mitspielern aus dem Krankenhaus gemeldet und konnte so auch mit dem einen oder anderen Scherz alle beruhigen.“

Der gegnerische Verein USC Paloma hatte den Marienthalern in einem Schreiben sein Mitgefühl ausgedrückt.„Der sportliche Wettkampf, die Ergebnisse und die Konkurrenz sind das eine“, heißt es in dem Brief.

Weiter führen die Barmbeker aus: „Aber dann in einer außergewöhnlichen und bedrohenden Situation zusammen zu stehen und füreinander da zu sein, sind das andere. Es war egal, welche Trikotfarbe jemand hatte. Wir haben uns einfach in den Arm genommen und versucht, das Erlebte miteinander zu verstehen und gemeinsam zu verarbeiten.“