Für einen Klub geht’s ums Überleben: Abstiegs-Fights in Hamburgs Oberliga

Für das jüngste 3:3 beim USC Paloma erntete der FC Süderelbe eine Menge Komplimente. Ganz nach dem Motto: So spielt doch kein Absteiger. Kleines Problem: Die Hamburger Oberliga-Tabelle, jeglichen Komplimenten gänzlich unverdächtig, führt die Neugrabener auf Rang 16, was den Sturz in die Landesliga zur Folge hätte.

Den Platz unterm Strich kann das Team von Stefan Arlt aber schon am Freitagabend (19.30 Uhr) hinter sich lassen, wenn die punktgleiche Concordia am Kiesbarg ihre Aufwartung macht.

„Cordi“ spielt bei Südererlbe – Alsterbrüder gegen Türkiye

Der FC Alsterbrüder ist im zweiten Keller-Duell des Wochenendes geradezu zum Siegen verdammt. Gelingt am Sonntag (13.30 Uhr) kein Dreier gegen den FC Türkiye, dann dürfte das zweite Oberliga-Jahr für die Eimsbütteler nicht nur das sprichwörtlich schwerste, sondern auch das vorerst letzte sein.

Für die Wilhelmsburger Gäste ist das Spiel auf dem Walter-Wächter-Platz wiederum die Gelegenheit, sich einen kleinen Puffer zur Abstiegszone zu erarbeiten. In den unteren Ligen stehen nur Nachholspiele auf dem Plan.