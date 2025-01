Ob Merlin Polzin (34) beim HSV oder Fabian Hürzeler (31) vormals bei St. Pauli: junge Trainer sind gefragt. Das gilt nicht nur für die Profis, sondern auch für die Amateure. In der Oberliga Hamburg, die an diesem Wochenende in ihre zweite Saisonphase startet, tummeln sich immer mehr Coaches aus einer neuen Generation. Vier von ihnen haben mit der MOPO gesprochen – und erklärt, wieso der Trend zu jungen Trainern geht.