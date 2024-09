Erste Pleite für Altona 93! Harnik-Doppelpack reicht Dassendorf nicht

Eimsbüttel macht die Meisterschaft noch spannender! Der Eimsbütteler TV gewann das Spitzenspiel der Oberliga Hamburg mit 3:2 bei Altona 93, das bislang alle seine Spiele gewonnen hatte. Nach neun Runden liegen die ersten vier Mannschaften nur drei Zähler auseinander.

Altona 24, Dassendorf 23, Eimsbüttel 22, Eisenbahn 21 – so sieht es an der Spitze nach dem ETV-Coup im Top-Treffen aus. Altona ging vor 1600 Zuschauer:innen durch einen Kopfball von Pascal El-Nemr (5.) zwar früh in Führung, doch der Regionalliga-Absteiger konterte durch Treffer von Eugenio Lopes (39.), Piet Scobel (67.) und Nick Leptien (70.). Der zweite AFC-Treffer durch Michael Ambrosius in der Nachspielzeit verhinderte den ETV-Erfolg nicht mehr.

Victoria kontert zwei Elfmeter von Harnik

Damit wäre Dassendorf Tabellenführer – wenn denn ein Sieg beim SC Victorio gelungen wäre. Tatsächlich drehte „Dasse“ den Rückstand durch Ralf Adam (18.) mit zwei Elfmeter-Toren von Goalgetter Martin Harnik (24., 48.). Doch ein Volleyschuss von Luis Gleich (86.) markierte den 2:2-Endstand an der Hoheluft, nach dem die Sachsenwalder als einzige Mannschaft ungeschlagen, aber eben nicht Spitzenreiter sind.

Die Eisenbahn machte ihre Hausaufgaben: Der ETSV Hamburg schickte den FC Süderelbe trotz Rückstands mit 4:1 nach Hause. Stoyan Petrov (17.) traf für die Gäste, doch Benjamin Petrick (31.), ein Doppelpack von Antonio Verinac (55., 76.) sowie ein Strafstoß von Ede Zimmermann (90.) sorgten für klare Verhältnisse.

Am Freitagabend kann der ETV mit einem Derbysieg gegen HEBC zunächst die Spitze übernehmen. Dassendorf empfängt am Samstag Halstenbek, die Eisenbahn reist am Sonntagvormittag zu Paloma und Altona tritt am Sonntagnachmittag beim TSV Sasel an.