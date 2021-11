Nach dem Top-Start in der Saison folgt bei Regionalligist Teutonia 05 die Tristesse. Nach vier Unentschieden in Folge kassierten die Ottenser gegen die SV Drochtersen/Assel die erste Saisonniederlage. Mit 1:3 verlor die Hirsch-Elf gegen die Kehdinger.

Die Stimmung bei Teutonia 05 wird rauer. Nach dem 1:3 gegen die „Drosseln“ sprach Trainer Dietmar Hirsch ein Machtwort. „Die Jungs wissen nicht, dass es Welten sind zwischen Regionalliga und Dritter Liga. Diesmal hat keiner für die Dritte Liga gekämpft, das war doch scheiße! Die Spieler müssen sich doch fragen, warum sie nur Regionalliga spielen. Die Spieler sollen sich an die eigene Nase fassen!“

Regionalliga: Teutonia 05 kassiert gegen Drochtersen erste Niederlage

Die erste Niederlage der Saison leitete T05-Verteidiger Marcus Coffie mit einem Eigentor ein (9.), der Ex-Bergedorfer Oliver Ioannou legte per Distanzschuss nach (33.). Von Teutonia kam erst nach der Pause echte Gegenwehr. George Kelbel machte in der Schlussphase das Spiel nochmal spannend (85.), aber der eingewechselte Felix Niebergall sprengte die Träume auf den Ausgleich (90.+2).

Teutonia-Trainer Hirsch: „Die Spieler wissen nicht, worum es geht“

Hirsch zürnte nach dem Abpfiff: „Wir kommen so nicht weiter, immer sollen andere Schuld sein. Die Jungs ziehen sich in ihr Schneckenhaus zurück, sie wissen nicht, worum es geht.“ Der 49-Jährige stelle klar: „Ich will nicht immer in der Regionalliga bleiben. Wir müssen alles dafür tun, um aus dieser Liga zu kommen.“

Nach fünf sieglosen Spielen reisen die Teutonen am Dienstag zum Lotto-Pokal-Viertrundenspiel bei Landesligist Raspo Uetersen. „Da brauchen wir Mentalität”, fordert Hirsch.