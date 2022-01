Pech-Debüt statt großer Aufholjagd! Beim Tabellenführer Niendorfer TSV musste HEBC einen herben Dämpfer im Kampf um die Aufstiegsrunde einstecken. Ausgerechnet Neuzugang Laurel Aug traf in der Nachspielzeit zum 2:3 ins eigene Netz.

Es war ein Einstand zum Vergessen für HEBC-Neuling Aug. Erst einen Tag vor dem Spiel in Niendorf hatte der Verein den Wechsel des Ex-Altona 93-Kickers an den Reinmüller verkündet. Beim Stand von 1:0 für Niendorf, das Martin Fedai in Führung gebracht hatte (24.), kam Aug auf den Platz. Danach ging es munter rauf und runter.

Nachspielzeit wird für HEBC zum Horror

Erst knipste der ebenfalls eingewechselte Lion Jodeit vom Punkt zum Ausgleich (61.), dann ging der NTSV durch Ex-Profi Daniel Brückner wieder in Führung (66.). Sechs Minuten vor dem Ende traf dann wieder Jodeit zum 2:2 (84.) – ehe Aug in der ersten Minute der Nachspielzeit zum tragischen Helden wurde und einen Ball beim Klärungsversuch ins eigene Tor haute.

Tadel gab es von seinem Trainer Özden Kocadal dennoch nicht. „Es kann sein, dass ich noch einen Satz sage, dann aber eher in humorvoller Art und Weise“, sagte Kocadal nach Abpfiff schmunzelnd und ergänzte: „Wenn man ehrlich ist, dann hatte Niendorf die klareren Situationen, wo sie uns den Stecker hätten ziehen können.“

NTSV-Trainer Ali Farhadi sagte: „Es war am Ende mehr Glück als Verstand, vielleicht haben wir es mehr erzwungen als HEBC.“