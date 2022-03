4:0! St. Pauli-Nachwuchs sendet Lebenszeichen im Abstiegskampf

Lebenszeichen im Regionalliga-Abstiegskampf! Nach der bitteren 1:2-Pleite gegen den HSC Hannover zeigte die U23 des FC St. Pauli gegen den Lüneburger SK die richtige Reaktion, verschaffte sich in der Tabelle Luft.

Mit einem 4:0 schossen sich die Boys in Brown aus dem Tabellenkeller. Unter den Augen von Profi-Trainer Timo Schultz und Sportchef Andreas Bornemann leitete Franz Roggow den St. Pauli-Sieg mit der Führung ein (21.). Noch vor der Pause legte Max Brandt nach (37.). Den Deckel drauf machte Aurel Loubongo-M’Boungou nach dem Seitenwechsel (62.) – und veredelte kurz vor Schluss seinen Auftritt dann mit dem 4:0 (81.).

FC St. Pauli: U23 schießt sich gegen Lüneburg aus Tabellenkeller

Profitorwart-Leihgabe Dennis Smarsch blieb bei dem souveränen Sieg nahezu beschäftigungslos, musste nur einmal gegen Maximilian Zoch retten (76.).

„Fußball ist immer ein Auf und Ab. In den ersten beiden Spielen der Abstiegsrunde sind wir nicht so gut reingekommen. Natürlich ist eine Last da, aber unter der Woche hat man schon gemerkt, dass die Jungs alles reinwerfen wollen“, lobte U23-Coach Joachim Philipkowski.

Und weiter: „Es ist ein wichtiger Sieg für uns gegen einen direkten Konkurrenten.“ Dennoch beschäftigt „Pipel“ auch weiterhin der Abstiegskampf: „Diese Runde ist schon brutal, wenn fünf Mannschaften absteigen. Es ist noch nicht vorbei, aber wenn die Jungs so weitermachen, dann mache ich mir keine Gedanken.“