Kyereh und Dittgen: St. Pauli-Sieg in Osnabrück? Sie wissen, wie es funktioniert

Eine Idee länger als ein Jahr ist es jetzt her, es war der 25. Spieltag der vergangenen Saison. Am 6. März gastierte der SV Wehen Wiesbaden an der Bremer Brücke zu Osnabrück und lieferte ein Feuerwerk der guten Laune ab. Mit 6:2 gewannen die Hessen seinerzeit. Was das mit St. Pauli zu tun hat? Nun, man schaue auf die Wehener Torschützenliste.

Daniel-Kofi Kyereh und Maximilian Dittgen hatten – wie auch Dreifach-Knipser Manuel Schäffler – einen absoluten Sahnetag erwischt. Dittgen erzielte den zweiten Treffer der Gäste und bereitete den dritten vor, den fünften legte Kyereh auf, der schließlich das halbe Dutzend an Toren vollmachte.

Das könnte Sie auch interessieren: Lieferstopp in der Torfabrik

Am Sonntag wird er es auch leichter haben, an die Gala von vor zwölf Monaten anzuknüpfen. Kyereh ist auf der Zehner-Position gesetzt und generell eine absolute Bereicherung für den Kiezklub. Sieben Treffer und acht Assists sprechen eine deutliche Sprache. Dittgen enttäuscht zwar nicht, hat es aber deutlich schwerer und kommt meist von der Bank. Bislang hat er drei Hütten und eine Vorlage angesammelt. Osnabrück wäre ein guter Ort, um die Bilanz nach oben zu korrigieren.