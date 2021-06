Knappe Niederlage im Test gegen Bremen: St. Paulis Torflaute hält an

Drittes Testspiel, zweite Niederlage und nach wie vor erst ein Tor. Im Testkick gegen Werder Bremen unterlagen der FC St. Pauli und Trainer Timo Schultz mit 0:1 (0:1). Das Siegtor für den Bundesligisten erzielte Milot Rashica.

Nach der 1:2-Niederlage gegen Holstein Kiel und dem torlosen Remis gegen Aarhus trafen die Kiezkicker im ersten Testspiel des Trainingslagers auf Werder Bremen. Über weite Strecken der ersten Halbzeit schlug sich St. Pauli angeführt von Kapitän Marvin Knoll gut und ließ kaum etwas zu. Die erste echte Werder-Chance entschärfte Dennis Smarsch, der anstelle von Robin Himmelmann im Tor stand und stark gegen Ilia Gruev parierte (25.).

St. Pauli gegen Bremen: Rashica trifft für Werder

Auf der Gegenseite besaß Knoll die Chance zur Führung, die er nach Vorlage von Jannes Wieckhoff vergab, als ihm der Ball am Elfmeterpunkt versprang und er deutlich über das Bremer Tor schoß (33.). Stattdessen traf Milot Rashica für die Mannschaft von Trainer Florian Kohlfeldt kurz vor der Pause mit einer Weitschuss-Fackel, die in den rechten Winkel flatterte (43.).

Nach dem Seitenwechsel und einer gespielten Stunde wechselte Timo Schultz bei St. Pauli auf neun Positionen, nachdem er in der Pause bereits Himmelmann für Smarsch gebracht hatte. Darunter litt etwas die defensive Organisation, St. Pauli war nun aber frischer als der Gegner aus Bremen und in Person von Serkan Dursun sogar nah am Ausgleich. Der eingewechselte Stürmer vergab die beste Chance zum 1:1 nach Rico Benatellis Vorlage aus kurzer Distanz (75.).

Das sagt Schultz nach St. Paulis Niederlage gegen Bremen

St. Pauli-Trainer Timo Schultz Schultz war nach Abpfiff nicht gänzlich enttäuscht. „Zufrieden kann man mit einer Niederlage nie sein. Ich habe mir gewünscht, dass wir das ein oder andere Tor schießen. Die Chancen dazu waren da. Aber von den Inhalten, die wir trainiert haben, war das in Ordnung“, sagte er.

Das Spiel zum Nachlesen.



Abpfiff!

90. Min Zalazar verspringt beim Pass der Ball, der ins Seitenaus fliegt.

90. Min Coordes flankt, Selke klärt. Und die Schlussminute läuft.

89. Min Benatellis Schuss aus der Distanz wird zur Ecke abgefälscht.

88. Min Franzke befindet sich auf der rechten Seite in aussichtsreicher Position, bricht dann aber wieder ab und lässt sich von Agu bis in die eigene Hälfte drängen.

85. Min Werder lässt momentan den Ball laufen, St. Pauli die Bremer gewähren.

84. Min Stark spielt Franzke auf der rechten Seite an, der Agu stehen lässt, dann aber den Ball verliert.

82. Min Zalazar will Franzke links schicken und spielt einen Kuller-Pass zu Gebre Selassie.

82. Min „St. Pauliiiii“-Gesänge schallen durch das Heinz-Dettmer-Stadion. Können die Kiezkicker die Niederlage noch abwenden?

80. Min Selke bricht nach Osakos Zuspiel auf der rechten Seite durch und stürmt aufs Tor. Himmelmann bleibt lange stehen, Selke trifft schließlich aus spitzem Winkel nur das Außennetz.

78. Min Zalazar treibt den Ball mit hohem Tempo durch das Mittelfeld und spielt einen wohltemperierten Steilpass auf Coordes. Der Flügelspieler findet mit seiner flachen Hereingabe von rechts keinen Mitspieler.

77. Min Nun wieder Eckstoß für St. Pauli. Haesler faustet Zalazars Hereingabe aus dem Strafraum.

76. Min Auf der Gegenseite setzt Selke zum Antritt an und wird von Viet gestoppt. Es gibt einen Ecktstoß, den Schmid in die Mitte bringt und der keine Torgefahr mit sich bringt.

75. Min St. Pauli nähert sich dem Ausgleich! Dursun spielt im Strafraum Doppelpass mit Benatelli und schießt aus kurzer Distanz zu wenig druckvoll ab. Haesler kann die Kugel problemlos aufnehmen.

74. Min Da treffen zwei gestählte Körper aufeinander: Selke will Avevor an der Seitenlinie aufhalten. Das gelingt ihn mit einem Rempler auf Kosten eines Freistoßes.

72. Min Schmid flankt von links, St. Paulis Viet blockt ihn.

71. Min Werder zieht sich jetzt etwas zurück und lässt St. Pauli spielen. Die Kiezkicker sind dabei aber noch zu ungenau.

69. Min Avevor läuft den gerade für Rashica eingewechselten Dinkci locker ab.

67. Min Auffällig: Die Kiezkicker laufen jetzt wesentlich früher an und nutzen so ihre körperliche Frische.

65. Min Zalazar schlägt eine Ecke von der linken Seite, die von den Werder-Verteidigern – übrigens vor den Augen von Klub-Legende Ailton – geklärt wird.

62. Min Mit anderen Worten: Nur Christian Stark ist bei St. Pauli auf dem Platz geblieben.

59. Min Timo Schultz wechselt. Und zwar gleich auf neun Positionen. Neu im Spiel sind Christopher Avevor, Daniel Buballa, Christian Viet, Serkan Dursun, Kevin Lankford, Rodrigo Zalazar, Rico Benatelli, Luis Coordes, Maximilian Franzke – alle Angaben an dieser Stelle angesichts dieser Wechsel-Flut ohne Gewähr.

58. Min Spektakuläre Offensivaktion der Bremer: Selke flankt, Eggestein setzt zum Seitfallzieher an, der Ball fliegt knapp am Lattenkreuz vorbei.

57. Min Agus Rückpass zu Haesler missrät, der Bremer Torwart kann den Ball gerade so vor dem heranstürmenden Dittgen klären.

56. Min Foul von Rashica an Stark auf Höhe der Mittellinie.

55. Min Rashica stoppt den aufgerückten Wieckhoff an der Grundlinie.

54. Min Himmelmann spielt einen Fehlpass auf die linke Seite, der zum Glück aus St. Pauli-Sicht nicht bestraft wird, weil der sofortige Schuss-Versuch der Bremer neben dem leeren Tor landet.

52. Min Ein Nachtrag: Bei St. Pauli steht jetzt anstelle von Dennis Smarsch Stammtorhüter Robin Himmelmann im Tor. Bei Bremen ersetzt Maik Nawrocki Kapitän Niklas Moisander.

51. Min Knoll schickt Stark mit einem hohen Ball auf der linke Seite. Der Angreifer stand aber im Abseits.

48. Min Es gibt die erste Verwarnung der Partie: Senger sieht für ein Foul an Rashica Gelb.

46. Min Weiter gehts in Lohne.

„Gerade gegen den Ball hat es gut ausgesehen“, gab St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann bei Sky zu Protokoll. „Es ist ein bisschen schade, dass wir durch einen Konter in Rückstand geraten sind“, sagte der 48-Jährige, der „insgesamt aber einen guten ersten Durchgang von uns“ sah.

Mit 0:1 liegt der FC St. Pauli zur Halbzeit im Test gegen Werder Bremen in Rückstand. Die Kiezkicker haben sich gegen den Bundesligisten über weite Strecken sehr passabel geschlagen und bis auf eine Chance von Gruev, bei der Smarsch stark parierte (25.), nichts zugelassen. Zwei Minuten vor der Pause ließen sich die Mannen von Timo Schultz dann allerdings doch noch einmal aus ihrer Ordnung locken, sodass Rashica mit jeder Menge Freiraum auf St. Paulis Kasten zu stürmen konnte und den Ball ins Netz zur Werder-Führung fackelte. Auf St. Paulis Seite vergab Knoll die einzige echte, dafür aber umso größere Chance zu Führung, weil ihm der Ball vor dem Tor versprang (33.).

Halbzeit!

44. Min Die Bremer haben in Person von Rashica mal Platz. Der Kosovare stürmt auf die Kette zu und knallt die Kugel aufs Tor. Der Ball flattert und schlägt im rechten Winkel zum 1:0 ein.

43. Min Tor für Werder Bremen!

42. Min Paqarada stoppt Gruev mit einem taktischen Foul auf Höhe der Mittellinie und hat Glück, ohne Verwarnung davonzukommen.

41. Min Agu spielt Füllkrug links im Strafraum an, der in die Mitte zu Rashica ablegt. Der Bremer wird beim Abschluss entscheidend gestört.

39. Min St. Pauli kann mit einem Einwurf schnell kontern und wird vom Schiedsrichter zurückgepfiffen. Ärgerlich für die Kiezkicker.

37. Min Rashica schlägt den nächsten weiten Freistoß, Knoll klärt per Kopf zur Ecke.

33. Min Da ist St. Paulis erste gute Chance! Wieckhoff bricht rechts durch und legt flach für Knoll auf, dem der Ball verspringt. Die Kugel fliegt vom Elferpunkt aus deutlich übers Tor.

30. Min Osako steckt auf Selke durch, der sich im Strafraum gegen einen Schuss und für eine Flanke entscheidet. Die fliegt dann über alle hinweg.

28. Min St. Pauli bleibt dran, gleich mehrere Flanken segeln – erfolgslos – in den Werder-Strafraum.

27. Min Jetzt flankt Wieckhoff auf der anderen Seite, Osako klärt.

25. Min Zum ersten Mal schaffen es die Bremer gefährlich vors Tor! Gruev dribbelt auf St. Paulis Sechzehner zu und spielt Gebre Selassie an, der zu Füllkrug weiterleitet. Der Stürmer legt für Gruev auf, der mit seinem Schuss am stark reagierenden Smarsch scheitert. Die folgende Ecke bringt keine Gefahr.

23. Min Werder versucht es weiterhin mit viel Ballbesitz und St. Pauli steht bisher so sortiert, dass Bremen kaum mal in die Nähe des Strafraums kommt. Groß dribbelt an, unter Druck spielt er dann aber zu St. Paulis Torwart Smarsch.

21. Min Paqarada wird links unter Druck gesetzt und schlägt den Ball ins Seitenaus.

19. Min Dittgen erhält den Ball an der Strafraumgrenze, dreht sich zum Tor und wird gerade so von Gebre Selassie gestoppt.

17. Min Paqarada flankt von links, Haesler pflückt den Ball aus der Luft.

16. Min Rashica wird gefoult und schlägt einen langen Freistoß aus dem linken Halbfeld, den schlussendlich Senger aus dem Strafraum köpft.

13. Min Jetzt wagen sich die Kiezkicker mal wieder mit der gesamten Mannschaft nach vorn, Daschner verliert schließlich den Ball im Dribbling gegen drei Werderaner.

11. Min Dittgen erobert den Ball und stürmt nach vorne. Dort ist allerdings nur Daschner mitgelaufen, sodass die nachrückenden Bremer die Kugel zurückerobern. Die Szene zeigt trotzdem, wie St. Paulis Plan in der Anfangsphase dieses Spiels aussieht: ab der Mittellinie pressen und dann schnell kontern.

10. Min In St. Paulis Spitze agiert übrigens bisher nicht Stark, sondern Daschner. Er wird rechts von Stark, links von Dittgen flankiert.

8. Min Rashica nutzt die Gelegenheit, um sich die Schuhe zu schnüren und Anweisungen von Trainer Kohfeldt einzuholen. Dann geht es Wieckhoff erst mal weiter.

7. Min Die Partie ist unterbrochen, weil Wieckhoff am Boden sitzt und sich das linke Knie hält.

6. Min Moisander sucht links Agu und findet ebenfalls das Seitenaus. St. Pauli zieht sich aber aktuell spürbar zurück. Seit zwei Minuten warten die Kiezkicker ausschließlich in der eigenen Hälfte ab.

4. Min Gebre Selassie gewinnt gegen Knoll den Ball, Rashica legt sich das Spielgerät dann aber zu weit – genau genommen bis ins Seitenaus – vor.

3. Min Ohlsson schlägt einen langen Ball, der bei Bremen-Torwart Dos Santos Haesler landet.

2. Min Die Mannschaften duellieren sich bisher vor allem rund um den Mittelkreis und gehen in den Zweikämpfen gleich ordentlich zur Sache.

1. Min Los gehts, Bremen stößt an.

– Niklas Moisander und Marvin Knoll, der St. Pauli heute als Kapitän aufs Feld führt, bestreiten die Seitenwahl.

– Da kommen sie nun, die Spieler. Einige Zuschauer sind hier übrigens auch zugegen.

– Die Mannschaften lassen sich Zeit. Eigentlich sollte das Spiel in dieser Minute beginnen, momentan wird aber noch der Rasen im Heinz-Dettmer-Stadion zu Lohne gesprengt. Von den Spielern ist nichts zu sehen.

– Ob Schultz nun stattdessen mit nur einer Spitze in Person von Christian Stark spielen lassen wird oder ob der U23-Angreifer Dittgens Sturmpartner sein wird, ist eine der Fragen, deren Antworten wir in wenigen Minuten erhalten werden.

– Etwas überraschend ist das offensive Aufgebot der Kiezkicker. Eigentlich hatte Schultz angekündigt, Daniel-Kofi Kyereh und Maximilian Dittgen als Doppelspitze aufzubieten. Kyereh nimmt allerdings zunächst auf der Bank Platz.

– Für St. Pauli ist Werder Bremen im dritten Testspiel der Vorbereitung der bisher größte Prüfstein. Nach der 1:2-Niederlage in Kiel und dem torlosen Remis gegen Aarhus vor einer Woche soll gegen den Bundesligisten am besten der erste Sieg her. „Der Gegner ist ein Top-Gradmesser für uns, um zu gucken, wie wir uns bis hierhin entwickelt haben“, sagte Trainer Schultz am Freitag.

– Durchaus erwähnenswert ist, dass Werder – natürlich mit anderem Aufgebot – in diesem Moment bereits ein Testspiel in Lohne absolviert. Gegner ist der alte und neue Klub von Bayern-Legende Arjen Robben, der FC Groningen aus den Niederlanden. Fünf Minuten vor Schluss führt Bremen mit 4:0.

– Auf der Gegenseite bietet Florian Kohfeldt folgende Mannschaft auf: Dos Santos Haesler – Gebre Selassie, Moisander, Groß, Agu – Gruev, Eggestein – Rashica, Osako – Fülllkrüg, Selke

– Schultz schickt also mit Christian Stark auch einen Spieler aus der U23 ins Rennen.

– Inzwischen sind auch die Aufstellungen beider Teams da. Timo Schultz schickt diese Elf ins Duell mit Bremen: Smarsch – Wieckhoff, Ziereis, Senger, Paqarada – Ohlsson, Knoll, Zehir – Daschner, Stark, Dittgen

– Mit Werder steht St. Pauli-Trainer Timo Schultz heute ein Ex-Klub gegenüber: Von 1995 bis 2000 lief er für die Bremer auf.

– Stattdessen verpflichtete man unmittelbar vor dieser Partie einen neuen Angreifer: Simon Makienok wird sich dem FC St. Pauli für die neue Saison anschließen.

– In Sachen Transfers hat sich bei den Kiezkickern einiges getan in den vergangenen Tagen. Zu verkraften hatte St. Pauli den Abgang von Stürmer Henk Veerman, der mit sofortiger Wirkung zum SC Heerenveen wechselte.

– Herzlich Willkommen zum MOPO-Liveticker! Der FC St. Pauli testet gegen Werder Bremen, Anstoß ist um 17.15 Uhr.