Zwischen U21 und Profi-Vorbereitung: Mini-Urlaub für HSV-Talent Sanne

Am vergangenen Samstag sorgte Tom Sanne beim 3:0 der U21 in Jeddeloh mit einem Doppelpack für einen krönenden Jahresabschluss. Direkt danach startete er in den Urlaub durch.

Zusammen mit seiner Freundin verbringt der 18-Jährige zunächst ein paar Tage am Gardasee. Auf dem Programm stehen dabei auch Städte-Trips nach Venedig und Verona. Zum Abschluss der Reise geht es dann kurz in den Robinson Club „Schlanitzen Alm” nach Österreich. Dort arbeitet Sannes Freundin.

Die Feiertage verbringt der Stürmer zusammen mit seiner Familie in Niendorf. Dann wird er auch schon wieder trainieren. Am 19. Dezember beginnt sein individuelles Trainingsprogramm. Zusätzlich wird er ein paar Schichten mit seinem Personal-Trainer Mo Nasrallah machen.