Zwei Trainingslager – aber kein Heim-Test: HSV setzt auf ungewohnten Sommer-Fahrplan

In der Defensive hatte sich der HSV im Saisonendspurt unter Trainer Steffen Baumgart stabilisiert. In der Offensive wurde hingegen zu wenig aus den Möglichkeiten gemacht. Das kostete am Ende den Aufstieg. Baumgart hatte zu wenig Zeit, das war hinterher als einer der Gründe für das verpasste Ziel aus vielen Ecken zu hören. Es führte letztlich auch dazu, dass der 52-Jährige in der kommenden Saison noch auf der HSV-Bank sitzen wird. Für die Vorbereitung darauf hat er diesmal jede Menge Zeit – und nun steht auch der Plan des HSV fest.

Während viele Fußball-Fans gerade der anstehenden Europameisterschaft in Deutschland entgegenfiebern, wird beim HSV schon einen Schritt weitergedacht. Mitten in der Heim-EM starten die Hamburger in die Vorbereitung auf die anstehende Zweitliga-Saison, gleich zwei Trainingslager wird es diesmal geben.

Ende Juni ist für die HSV-Profis die Urlaubszeit in diesem Sommer vorbei. Fünf Wochen vor Beginn der neuen Spielzeit (2. bis 8. August) beginnt für das Team von Trainer Steffen Baumgart die intensive Saisonvorbereitung. Zu sehen werden die Spieler dabei in Hamburg aber zunächst nicht wirklich sein. Am 29. und 30. Juni finden zunächst Leistungstests und medizinische Untersuchungen statt. Da der Volkspark noch durch Europameisterschaft belegt ist und auch die eigenen Trainingsplätze nicht genutzt werden können, werden die Spieler die Stadt nach zwei Tagen direkt wieder verlassen.

Erstes HSV-Trainingslager in Niedersachsen

Gut 60 Kilometer südlich vom Volkspark bezieht der HSV in Schneverdingen (Niedersachsen) sein erstes Trainingslager des Sommers. Gewohnt wird in der Lüneburger Heide im Landhotel Schnuck. Das Camp (1. bis 6. Juli) dauert insgesamt sechs Tage. Zum Abschluss (6. Juli, 14 Uhr) gibt es mit dem Test beim niedersächsischen Landesligisten TuS Neetze das erste Vorbereitungsspiel des Sommers. Die Partie ist bereits ausverkauft.

MOPO

Haben Sie mehr Fachwissen als die MOPO-Sportredakteure? Dann machen Sie jetzt mit bei unserem EM-Tippspiel, messen Sie sich mit den MOPO-Reportern und gewinnen Sie nach jedem Spieltag tolle Preise im Gesamtwert von über 5.000 Euro! Hier kostenlos anmelden, mitmachen und gewinnen!

Aus Schneverdingen geht es zurück nach Hamburg. Die EM im Volkspark ist dann vorbei. Rund eine Woche wird der HSV in der Heimat trainieren, bevor das zweite Trainingslager in Österreich auf dem Programm steht. Vom 15. bis 26. Juli soll die Mannschaft in Bramberg am Wildkogel (Bezirk: Zell am See) den Feinschliff für die neue Saison bekommen. Trainiert wird auf dem Gelände der TuS Bramberg. Der HSV wohnt im Hotel „Das Bramberg“.

Das könnte Sie auch interessieren: „Wir brauchen frisches Blut“: HSV-Boss Costa über Kaderplanung, Boldt und Glatzel

Für das Österreich-Camp sind zwei Testspiele geplant. Gegner und Termine stehen allerdings noch nicht fest. Ein finales Vorbereitungsspiel im Volkspark wird es nicht geben. Erst eine Woche vor dem Saisonstart ist der HSV zurück in Hamburg. Zwei Tage zuvor hat noch Pop-Queen Taylor Swift einen Auftritt im Volksparkstadion. Erst danach wird ein neuer Rasen für die neue Zweitliga-Saison der Hamburger verlegt und Steffen Baumgart darf mit seinem Team zurück auf die große Bühne.