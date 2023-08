Zwei Spieler zurück: Plötzlich gibt’s Duelle in der HSV-Abwehr

Sein Daumen ging nach oben, endlich mal wieder. Rund eine Woche lang konnte Dennis Hadzikadunic nicht voll trainieren, verpasste dadurch den Saisonstart gegen Schalke. Am Mittwoch aber absolvierte der Bosnier gleich beide Einheiten vollständig – und hofft nun, am Sonntag beim KSC (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in die Startelf zu rutschen.

Reicht die Zeit für Hadzikadunic, um sich für den Stamm zu empfehlen? Der Mittwoch war ziemlich knackig, fast drei Stunden lag bat Tim Walter auf den Platz. Abwarten, wie der neue Abwehrmann auf die hohe Belastung reagiert.

Hadzikadunic und Heyer zurück im HSV-Training

Derzeit spricht noch vieles dafür, dass Walter wie schon gegen Schalke auch am Sonntag Guilherme Ramos und Stephan Ambrosius den Vorzug geben wird.

Auch hinten links kommt es zu einem Duell. Moritz Heyer stieg nach leichter Gehirnerschütterung wieder ein, will seinen Platz gegen Miro Muheim verteidigen.