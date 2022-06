HSV-Verkaufs-Kandidat: Jetzt wird‘s bei Vagnoman ernst

War das sein letztes Spiel als HSV-Profi? Beim 2:1 der deutschen U21 in Polen kam Josha Vagnoman am Dienstagabend 90 Minuten zum Einsatz, für den 21-Jährigen beginnt nun der Sommer-Urlaub. Der aber wird es in sich haben: In den kommenden Tagen wird Vagnoman Verhandlungen mit interessierten Vereinen führen, anschließend soll der von ihm geplante Abgang vom HSV Fahrt aufnehmen.

Nach zwölf Jahren beim HSV strebt Vagnoman eine Luftveränderung an – auch wenn er nun gegenüber Sky äußerte, noch keinen Entschluss gefasst zu haben und beteuerte: „Es ist alles offen.“ Der Defensivmann möchte in die Bundesliga wechseln und den nächsten Schritt machen. Diesen Wunsch hat er bei den HSV-Bossen klar platziert.

HSV: Vagnoman spricht mit interessierten Klubs

Bislang sah Vagnoman von direkten Verhandlungen mit interessierten Vereinen ab. Weil er sich zunächst auf den dann knapp in der Relegation verpassten Aufstieg mit dem HSV konzentrieren wollte und sich anschließend bei den DFB-Junioren aufhielt. Jetzt kann er Vollgas geben.

Der Markt gibt einiges für ihn her. Konkret sollen zwei Bundesligavereine bei seinem Berater vorgefühlt haben. In der Branche fielen zuletzt häufiger die Namen Hoffenheim und Wolfsburg. So oder so: Allen interessierten Vereinen ist bekannt, was für eine Ablöse dem HSV vorschwebt.

Zwei Bundesligisten an HSV-Talent Vagnoman dran

Ab sechs Millionen Euro könne man reden, so die grobe Vorstellung bei den Bossen. Angebote sind im Volkspark noch nicht eingegangen, werden aber auch erst erwartet, sobald Vagnoman weiß, wohin er wechseln möchte. Klar ist aber auch: Die Wahrscheinlichkeit, dass Vagnoman nach seinem Urlaub erstmal zum HSV zurückkehrt, ist groß.

Das Talent darf wegen seiner Länderspieleinsätze allerdings länger als die meisten Kollegen pausieren. Statt zu den Leistungstests am 18. Juni müsste Vagnoman erst ab dem 27. Juni wieder im Volkspark auftauchen. Möglich, dass bis dahin alles geregelt ist. Ansonsten geht der Poker um Vagnoman weiter, während er noch immer mit der Raute auf den Trainingsshirts trainiert.