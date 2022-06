Zu viele Termine! HSV-Boss muss Teilnahme am Trainingslager canceln

Als die Eurowings-Maschine mit der Flugnummer 7758 am Samstagmittag mit knapp einer Stunde Verspätung von Fuhlsbüttel nach Wien abhob, fehlten etwas überraschend beide HSV-Vorstände. Sportvorstand Jonas Boldt kümmerte sich noch um Transfer-Angelegenheiten, wird erst voraussichtlich am Sonntag den Profis nach Österreich hinterher reisen – und dann von Bad Loipersdorf aus weiter an Abschlüssen arbeiten. Sein Kollege Thomas Wüstefeld hingegen wird erst kommende Woche lediglich zu einem Blitz-Besuch in der Steiermark vorbeischauen.

Wüstefelds Terminkalender ist proppevoll. Noch am Freitag traf sich der Finanzvorstand des HSV im Volkspark mit der UEFA und Vertretern der Stadt zum großen EM-Gipfel. Danach war klar: Die Austragung der insgesamt fünf Turnierspiele im Volkspark ist gesichert, der HSV aber wird für die nötigen Renovierungsmaßnahmen im Stadion tief in die Tasche greifen müssen. Zwölf bis 15 Millionen Euro dürfte der Spaß kosten, um das Stadion für die EM 2024 in Schuss zu bringen.

In den kommenden Tagen ist Wüstefeld weiter eingespannt. Deshalb wird aus dem ursprünglich geplanten längeren Österreich-Aufenthalt nichts. Nun plant der 53-Jährige zumindest zum abschließenden Testspiel am kommenden Freitag (1. Juli) gegen Aris Saloniki (Liveticker bei mopo.de) nach Fürstenfeld zu reisen.

HSV-Talent Vagnoman will nach Stuttgart wechseln

Boldt hingegen wird nach seiner Ankunft voraussichtlich die ganze Zeit über beim Team bleiben. Genügend zu tun hat auch er. Es gilt, den Wechsel Josha Vagnomans (21) zum VfB Stuttgart für eine möglichst hohe Ablöse einzutüten. Der HSV erhofft sich sechs bis sieben Millionen Euro, die Schwaben sind davon noch ein gutes Stück entfernt.

Davon abgesehen pokern Boldt und der HSV weiter um Verstärkung für die offensiven Flügel. Mit Emir Sahiti (23/Hajduk Split) und Waregems Jean-Luc Dompé (26) befindet sich der HSV hier im intensiven Austausch. Hinten rechts hält der Verein nach einem Vagnoman-Ersatz Ausschau. Parallel dazu soll der Wechsel von Dresdens Ransford Königsdörffer (20/kostet etwa eine Million Euro) möglichst während der Tage in Österreich klargemacht werden.

Sportdirektor Mutzel fehlt in Österreich

Erwartungsgemäß nicht dabei ist in Österreich Sportdirektor Michael Mutzel, der von Boldt vor wenigen Wochen medienwirksam degradiert wurde. Er arbeitet von Hamburg aus weiter an Transfers.