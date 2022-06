Aufatmen nach Gipfeltreffen mit Uefa: EM 2024 findet im Volkspark statt!

Großes Aufatmen in Hamburg. Fünf Spiele der Europameisterschaft 2024 können wie geplant im Volksparkstadion stattfinden. Das ist das Ergebnis eines Gipfeltreffens zwischen dem HSV, der Stadt Hamburg und der UEFA am Freitag im Volkspark.

„Es war ein sehr konstruktives und sinnvolles Gespräch“, erklärte HSV-Vorstand Thomas Wüstefeld nach dem Austausch. Sehr viel deutlicher wurde Andreas Schär, Geschäftsführer der EURO 2024. Seine klare Ansage: „Die Uefa EURO 2024 wird auf jeden Fall in Hamburg stattfinden.

Fünf EM-Partien werden im Hamburger Volkspark ausgetragen

Beide Partner werden alles dafür tun und auch weiterhin gemeinsame Herausforderungen im Dialog angehen. Wir sind uns über alle Spielbetriebsthemen einig.“ Im Klartext heißt das: Die EM wird nach Hamburg kommen. Das steht nun endgültig fest.

Was genau dafür in den nächsten zwei Jahren am Volksparkstadion renoviert und umgebaut werden muss, ist hingegen noch nicht abschließend geklärt. Das gleiche gilt für die genaue Höhe der Kosten. Zeitnah soll es diesbezüglich weitere Gespräche geben.