Zu teuer! HSV muss sich diesen Wunschspieler wohl abschminken

Gern würde der HSV Emir Sahiti verpflichten, am Mittwoch wird er ihm zumindest auch sehr nahe kommen. Hajduk Split ist dann ab 17.30 Uhr in Fürstenfeld erster Testgegner des HSV, Flügelstürmer Sahiti wird wegen Trainingsrückstands aber wohl nur auf der Tribüne sitzen. Ohnehin ist seine Verpflichtung in weite Ferne gerückt.

Unabhängig vom angestrebten Verkauf Josha Vagnomans ist Sahiti dem HSV zu teuer. Deutlich mehr als drei Millionen Euro fordert Hajduk für den Kosovaren, ein Preis, den der HSV nach MOPO-Informationen nicht bezahlen wird.

Ein Entgegenkommen der Split-Verantwortlichen ist derzeit nicht zu erwarten, denn Sahiti hat einen Markt. Insbesondere Vereine aus Italien werben um den Nationalspieler, der in der Vorwoche auch zu Verhandlungen in Hamburg war.

Welchen Spieler verpflichtet der HSV als nächsten?

Kommt statt Sahiti nun der etwas preisgünstigere Jean-Luc Dompé (26/Waregem) zum HSV? Der 26-Jährige würde wohl nur 1,5 bis zwei Millionen Euro kosten. Richtig Dampf ist derzeit aber auch in diesem Poker nicht.

Allerdings fühlt sich der HSV momentan im Offensivbereich auch ohne weiteren Zugang gut aufgestellt. Möglich, dass die Verantwortlichen erstmal die Füße still halten – zumal das Transferfenster des Sommers erst am 31. August schließt.