Dieses Problem nervt den HSV-Boss

Mit 29 Gegentoren hat der HSV weiterhin die beste Abwehr der Zweiten Liga. Trotzdem gehört die Defensive gerade zu den Problemzonen der Hamburger. Immer wieder geriet das Team von Tim Walter zuletzt in Rückstand und brachte sich damit selbst aus dem Spiel.

In den vergangenen fünf Spielen lag der HSV jeweils mit 0:1 hinten, gedreht werden konnte keine Partie. Drei Niederlagen und zwei Remis waren das Ergebnis. Wirklich überraschend ist das nicht.

Wenn der HSV in den Rückstand gerät, spielt das gerade so tiefstehenden Gegnern wie Paderborn in die Karten. Mit der Führung im Rücken ziehen diese sich noch mehr zurück und machen den Hamburgern das Leben entsprechend schwer.

„Wir haben eigentlich immer die Qualität, selbst Tore zu erzielen. Nur in zwei Spielen ist uns das in dieser Saison nicht gelungen. Wenn wir mal wieder kein Gegentor bekommen würden, würde uns das sicher helfen und auch Auftrieb geben“, sagt Sportvorstand Jonas Boldt.

Nur sechs HSV-Spiele ohne Gegentor

Der HSV sucht sein Bollwerk. Nur sechs Zu-Null-Spiele gab es für die Hamburger bislang in dieser Spielzeit. Bei Nürnberg sind es zum Vergleich elf.