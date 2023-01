Es war noch nicht der letzte Sargnagel für die Aufstiegsträume. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass der HSV im Rennen um die oberen drei Plätze noch ein Wörtchen wird mitsprechen können, liegt nach dem 1:2 gegen biedere Paderborner sehr nah an der Null-Prozent-Marke. Auch im vierten Anlauf wird der Klub wohl daran scheitern, in die Bundesliga zurückzukehren.

Diesmal hatte HSV-Boss Jonas Boldt es explizit vermieden, dieses Ziel öffentlich auszugeben. Der jungen Mannschaft wollte er so den Druck nehmen. Geholfen hat auch das nichts. Boldt musste in den vergangenen Wochen mit ansehen, dass den vermeintlichen Führungsspielern wie Sonny Kittel jede Resilienz fehlt, gegen Widerstände in entscheidenden Phasen anzukämpfen.