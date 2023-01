Zeit läuft davon: HSV drängt Kittel zu Transfer-Entscheidung

Sonny Kittel will mal wieder weg. Nach seinem geplatzten Wechsel im vergangenen Sommer zu MLS-Klub DC United soll nun im Winter sein vorzeitiger HSV-Abschied klappen. Für eine Ablösesumme von etwa 500.000 Euro darf der 30-Jährige gehen. Die heißeste Spur führt aktuell nach Saudi-Arabien. Viel Zeit, um alles zu klären, bleibt allerdings nicht.

Während in Deutschland das Transferfenster in diesem Winter am 31. Januar schließt, endet die Frist in Saudi-Arabien zwei Tage früher. An diesem Sonntag ist Transferschluss. Will Kittel also in den Wüstenstaat wechseln, muss er sich beeilen.

HSV will Klarheit wegen Wechsel von Sonny Kittel

Für einen Wechsel in ein anderes Land hätte der Offensivspieler theoretisch etwas mehr Zeit. Das aber wirklich nur in der Theorie, denn auch der HSV will jetzt schnell Klarheit. Der Grund: Bei einem Kittel-Abgang müsste zügig Ersatz her.

Im Hintergrund wird dafür zwar bereits alles vorbereitet. Doch in die Details kann man erst so richtig gehen, wenn auch die Kittel-Zukunft final geklärt ist. Das soll bis zum Wochenende geschehen.

HSV: Ungar Németh von Genk wird gehandelt

Als ein möglicher Nachfolger wird der Ungar András Németh von der KRC Genk gehandelt. Der 20-Jährige kann als Stürmer und Zehner spielen.