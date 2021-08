Ganz entspannt saß Daniel Heuer Fernandes am Münchner Airport und wartete am Samstagabend auf den Flieger zurück nach Hamburg. Der HSV-Keeper hatte allen Grund dazu, gelassen zu sein. Wenige Stunden zuvor hielt er beim 0:0 in Heidenheim erstmals in dieser Saison die Null fest, parierte dabei sogar in zwei Szenen glänzend. Und das, obwohl er gehandicapt in die Partie ging: Heuer Fernandes spielte mit gebrochenem Zeh.

Tim Walter verriet nach der Partie, was bis dahin nur wenige wussten. „Ferro spielt schon seit zwei Wochen mit einem gebrochenen Zeh“, erklärte der Trainer. Umso stärker sei die Leistung des Keepers einzuordnen.

HSV: Heuer Fernandes mit gebrochenem Zeh gegen Heidenheim

Wie genau aber passierte das Malheur? Vergangene Woche, vor dem Heimspiel gegen Darmstadt, verletzte sich der Keeper im Training am linken Fuß, biss seitdem aber mächtig auf die Zähne. Allerdings ist der Schmerz so groß, dass Heuer Fernandes den Zeh vor Spielen betäuben lässt. In der nun anstehenden Länderspielpause soll möglichst eine andere Lösung gefunden werden.

Trotz seiner eigenen guten Leistung reiste der Schlussmann allerdings auch mit einem Wermutstropfen im Gepäck aus Heidenheim ab. „Mit dem Ergebnis sind wir nicht zufrieden“, so der 28-Jährige. „Aber wir haben ansonsten viele Dinge gut umgesetzt, waren nicht mehr so konteranfällig.“

Übrigens: Heuer Fernandes untermauerte bei der Nullnummer einmal mehr seinen Status als Ballmagnet. Diesmal kam er auf 76 Kontakte, steigerte seinen Saisonwert damit auf beachtliche 69,2 Ballberührungen pro Partie.