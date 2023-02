Er ist so etwas wie der ungekrönte König des Volksparks. Kein HSV-Trikot wird von den Fans öfter gekauft als das mit Sonny Kittels Namenszug. Doch so unübersehbar wie seine fußballerische Extraklasse sind auch die Wellentäler, die der 29-Jährige in jeder Spielzeit durchläuft. Am Samstag in Regensburg will Kittel nun Jubiläum feiern, es soll sein 100. Pflichtspiel für den HSV werden. Stellt sich die Frage: Was ist diesmal drin in der Wundertüte?

Das Aus nervte ihn gewaltig, davon konnte sich am Dienstag jeder ein Bild machen. Nach der Halbfinal-Pleite im Pokal gegen Freiburg (1:3) lieferte sich Kittel ein heftiges Wortgefecht mit Kollege Mario Vuskovic, was raus muss, muss eben raus. Am Samstag will der Offensivmann wieder seine freundlichere Seite zeigen, vor allem nach dem Abpfiff, wenn Gesichter den Spielausgang widerspiegeln.