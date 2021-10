HSV-Lichtblick Suhohen: Trainer Walter macht sich Sorgen

Sein Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 war das Highlight eines ansonsten weitgehend verkorksten HSV-Nachmittags beim Test-1:4 in Wolfsburg. Anssi Suhonen schob in der 54. Minute nach einer Flanke von Miro Muheim überlegt ein.

„Er macht einfach einen sehr guten Job“, freute sich Trainer Tim Walter nach dem Spiel über den Finnen. Der hatte gerade noch Zeit, sich auf der Rückfahrt von seinen Teamkollegen zu verabschieden.

HSV-Talent Suhonen spielt für Finnland in der EM-Qualifikation

Am Donnerstag flog der 20-Jährige zur finnischen U21-Nationalmannschaft, am Dienstag steht das EM-Qualifikationsspiel gegen Österreich auf dem Plan. Für die erste Partie am Freitag gegen Aserbaidschan ist der Mittelfeldspieler gesperrt.

Das könnte Sie auch interessieren: Der HSV-Test in Wolfsburg zum Nachlesen im Liveticker

Sorgen macht dem HSV-Trainer bei Suhonen nur eines. „Er macht sich so langsam aber auch selber ein bisschen Gedanken, er wird erwachsen. Und das tut ihm gerade nicht so gut“, sagte Walter. „Er muss einfach seine Lockerheit behalten.“