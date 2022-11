„Wirklich unfassbar“: Das macht die Fans des HSV erstligareif

„Es wirklich unfassbar, wie viele HSV-Fans auch hier in den USA dabei sind. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, das zeigt mal wieder, wie groß dieser Verein ist. Da können wir wirklich stolz drauf sein“, sagt Kapitän Sebastian Schonlau. Filip Bilbija meint: „Es ist atemberaubend, das habe ich bislang so noch nie erlebt.“

Der HSV und seine Fans – das ist eine besondere Beziehung. Selbst in Kalifornien wird die Mannschaft bei Testspielen von knapp 100 Anhängern auf der Tribüne unterstützt. Das passt zu dem Bild, das es auch in dieser Saison bislang bei den Pflichtspielen in Deutschland gab. Die MOPO schaute sich ein paar Zahlen an.

HSV: Zuschauer-Schnitt im Volkspark erreicht Rekord-Wert

Der Zuschauerschnitt im Volkspark liegt in dieser Saison bislang bei 50.627 Besuchern pro Spiel. Nie war er besser seit dem Abstieg aus der Ersten Liga.

Fast noch beeindruckender ist die Unterstützung bei den Auswärtsspielen. Im Schnitt waren da bislang 5613 HSV-Fans pro Partie dabei. Der Gästeblock war immer voll. Selbst in der Ersten Liga hatten mit Schalke, Bayern und Dortmund nur drei Vereine mehr Auswärtsfahrer in dieser Saison.

Auf der USA-Reise des HSV setzt sich das alles nun fort. Dabei kommen die Anhänger auch voll auf ihre Kosten. Mehrere Fan-Events hat der HSV in Kalifornien organisiert.