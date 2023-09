„Wirklich schön“: HSV-Kapitän Schonlau erlebt besonderen Moment

Nun ist auch der richtige HSV-Kapitän in der neuen Saison angekommen. Die komplette Vorbereitung und auch die ersten Spiele hatte Sebastian Schonlau in diesem Sommer verletzt verpasst. Beim 2:0 (1:0) gegen Hansa Rostock war er am Sonntag endlich wieder auf dem Platz dabei und feierte eine perfekte Premiere.

Am Freitag vor dem Rostock-Spiel hatte Tim Walter noch gepokert und es offengelassen, ob Schonlau nach seiner langen Verletzungspause bereit für seinen ersten Saisoneinsatz sei. Dabei wusste der HSV-Trainer da eigentlich schon Bescheid. „Am Donnerstag haben wir uns unterhalten und er hat mir einen Wink mit dem Zaunpfahl gegeben. Ich konnte mich also ein Stück weit darauf vorbereiten“, verriet Schonlau nach dem Aufritt gegen Rostock.

Schonlau nach langer Pause direkt wieder voll da

Dass es für den Innenverteidiger das erste Spiel nach drei Monaten Zwangspause war, war auf dem Platz nicht zu erkennen: Robust und sicher in den Zweikämpfen, dazu mit vielen guten Ballkontakten beim Spielaufbau. Schonlau lieferte 90 Minuten ab und hatte am Ende einen ordentlichen Anteil daran, dass der HSV erneut ohne Gegentor blieb.

„Die Jungs haben es mir einfach gemacht. Ich hatte schon von Anfang an ein gutes Gefühl“, sagte der Innenverteidiger zufrieden. „Es war wirklich schön, mal wieder auf dem Platz zu stehen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Die MOPO-Noten für die HSV-Profis beim 2:0 gegen Rostock

Das Gefühl soll es nach der Länderspielpause nun wieder regelmäßig geben. In den ersten fünf Pflichtspielen der Saison hatten sich noch Jonas Meffert, Robert Glatzel und Ludovit Reis die Rolle des Mannschaftsführers beim HSV geteilt – mit dem Schonlau-Comeback ist ab sofort wieder der echte Kapitän an Bord.