Wird HSV-Talent Doyle gegen Düsseldorf zur Überraschung?

Wer soll für den HSV am Samstag gegen Düsseldorf (20.30 Uhr, live bei Sport1 und Sky) die Kohlen aus dem Feuer holen? Auch am Freitag ließ sich Tim Walter nicht in die Karten gucken. Ein kurzes Trainingsspiel mit gemischten Teams, danach ein paar Abschlüsse – das war’s. Doch vieles spricht dafür, dass Tommy Doyle nach seinem Joker-Glück in Aue, wo er das 1:1 einleitete, diesmal eine noch größere Rolle in den Planungen seines Trainers spielen dürfte.

Für die Startelf wird es für Doyle wohl auch diesmal noch nicht reichen. Seine Chancen auf eine deutlich frühere Einwechslung als in Aue (87.) stehen aber gut. 20 bis 30 Minuten dürften je nach Spielverlauf drin sein.

Doyles Akzeptanz beim HSV wird immer größer

Klar erkennbar während der Trainingseinheiten: Die Akzeptanz des englischen U21-Nationalspielers im Kader wird immer größer. Nun wollen auch die Fans im Volkspark Doyle das erste Mal auf dem Platz sehen.