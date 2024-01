Wird auf der Mitgliederversammlung Jansens HSV-Zukunft zum Thema?

Am Sonntag rückt beim HSV mal wieder die Basis in den Vordergrund. Auf der ordentlichen Mitgliederversammlung des Vereins wird über die Vergangenheit und Zukunft gesprochen. Was ist dort zu erwarten? Läuft es normal, wird es diesmal eher eine ruhige Veranstaltung.

Nicht mehr als 500 Mitglieder werden am Sonntag ab 11 Uhr im CCH erwartet. Das überschaubare Interesse dürfte vor allem an der aktuellen Themenlage liegen. Es gibt Neuwahlen bei der Rechnungsprüfung und dem Ehrenrat. Ansonsten stehen keine großen Abstimmungen auf dem Programm. Auch brisante Anträge gibt es nicht.

Am spannendsten werden vermutlich die Berichte des Präsidiums und des Vorstandes der Fußball AG sowie die anschließenden Aussprachen. Ob dabei auch die Zukunft von HSV-Präsident Marcell Jansen thematisiert werden wird, ist im Vorfeld noch offen. Klar ist: Eine Marathon-Versammlung soll es diesmal nicht werden.