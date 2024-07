„Wir wissen, was er für eine Qualität hat“: Dompé glänzt beim HSV-Test in Drochtersen

Zweiter Test der Vorbereitung, zweiter Sieg für den HSV. Nach dem 12:0 beim TuS Neetze (sechste Liga) setzten sich die Hamburger am Freitagabend auch beim Viertligisten SV Drochtersen/Assel durch. 5:1 (2:1) hieß am Ende das Ergebnis. Vor allem Jean-Luc Dompé hinterließ einen starken Eindruck.

Rund 4000 Zuschauer waren in das Kehdinger Stadion in Drochtersen (Landkreis Stade) gekommen. Sie bekamen ein munteres Spiel zu sehen. Gleich 20 Feldspieler kamen beim HSV zum Einsatz. In der Offensive musste Trainer Steffen Baumgart allerdings ein wenig improvisieren. Neben Sturm-Zugang Davie Selke (Aufbautraining) fehlten auch Robert Glatzel (Sehnenreizung), András Németh (Magen-Darm-Infekt) und Nachwuchsangreifer Otto Stange (Probleme mit dem Hüftbeuger).

Für fünf Tore reichte es am Ende auf Seiten der Hamburger trotzdem. Den Anfang machte Ransford Königsdörffer in der 21. Minute per Kopf nach perfekter Dompé-Flanke. Dennis Hadzikadunic sorgte für den zweiten Treffer (35.). Die weiteren HSV-Tore erzielten Dompé (48.), Moritz Heyer (68.) und Adam Karabec (86.). Der Ehrentreffer für die Gastgeber kam von Willi Reincke (40.).

HSV-Trainer Baumgart mit Test in Drochtersen zufrieden

„Es war ein sehr guter Gegner und ein gutes Ergebnis“, freute sich Baumgart, der grundsätzlich mit allen Spielern zufrieden war. Dazu gehörte besonders auch Dompé, der nicht nur für ein Tor und eine Vorlage gesorgt hatte, sondern auch in vielen anderen Szenen überzeugen konnte. Der HSV-Coach: „Wir wissen, was er für eine Qualität hat. Er muss sie aber auch in das Spiel bringen. Das hat er diesmal sehr gut gemacht. Er hat in beide Richtungen gearbeitet und damit alle unterstützt. Das ist mir sehr wichtig.“

Schon an diesem Samstag steht für den HSV der nächste und damit dritte Test der Vorbereitung auf dem Programm. Um 17 Uhr treten die Hamburger dann beim Drittliga-Absteiger VfB Lübeck im Stadion an der Lohmühle an. Die Partie wird unter anderem auf dem HSV-Youtube-Kanal live zu sehen sein.

So spielte der HSV: Raab – Hadzikadunic (61. Ramos), Schonlau (61. David), Muheim (61. Katterbach) – Meffert (61. Poreba), Elfadli (61. Reis), Oliveira (61. Heyer), Öztunali (61. Karabec), Dompé (61. Balde) – Königsdörffer (61. Sillah), Yalcinkaya (61. Jatta)