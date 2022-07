„Sind gut drauf“: HSV ballert sich in Basel für den Start warm

Das sah schon richtig gut aus. Der HSV ist bereit für den Saisonstart in der Zweiten Liga. Mit 5:1 (3:1) siegten die Hamburger beim Schweizer Vizemeister FC Basel und feierten eine überzeugende Generalprobe. Auch Trainer Tim Walter war mit dem Auftritt rund eine Woche vor dem ersten Liga-Spiel am 17. Juli in Braunschweig grundsätzlich zufrieden.

4657 Zuschauer (darunter gut 200 HSV-Fans) waren im St. Jakob-Park in Basel dabei. Tim Walter schickte weitestgehend seine erste Elf auf den Platz. Nur Sebastian Schonlau fehlte in der Startformation. Mit Ransford Königsdörffer und Laszlo Benes waren zwei Sommer-Zugänge von Anfang an dabei.

Testspiel: HSV siegt beim FC Basel mit 5:1

Auf dem Platz sah das HSV-Spiel in vielen Szenen sehr ordentlich und vielversprechend aus. Zwar ging zunächst Basel durch einen verwandelten Handelfmeter von Zeki Amdouni (11.) in Führung. Doch danach trafen dann nur noch die Hamburger.

Der sehr auffällige Benes sorgte per Foulelfmeter für den Ausgleich (14.). Ludovit Reis traf per Traumtor aus gut 25 Metern zum 2:1 (19.), Robert Glatzel legte zum 3:1 (30.) nach. Der HSV hatte alles im Griff, wirkte eingespielter, griffiger und zielstrebiger als die Schweizer, die ebenfalls in einer Woche in die Saison starten.

Walter hätte sich noch ein paar Tor mehr gewünscht

„Es war okay. Wir hatten eine große Energie und Intensität im Spiel gegen den Ball. Auch mit Ball haben wir viele gute Lösungen gefunden. Wir hätten aber auch noch ein paar Tore mehr schießen können“, sagte Walter, der sein Team in der zweiten Halbzeit fast komplett durchwechselte. An der Überlegenheit der Hamburger änderte das nicht viel. Xavier Amaechi (66.) und Filip Bilbija (89.) sorgten für den nicht unverdienten 5:1-Endstand.

Aufstellung für Walter eine schwere Entscheidung

Keine Frage, das Ergebnis und der Auftritt machen Mut für den nun anstehenden Saisonstart. Das findet auch Walter, nur bei der Startaufstellung ist er sich noch unsicher. Sein Fazit: „Wir sind gut drauf. Jeder hat gezeigt, dass er auch spielen will. Für mich ist es so schwer zu entscheiden, wen ich aufstelle. Das ist aber eine komfortable Situation, die macht Spaß. Das wünscht sich jeder Trainer. Ich freue mich drauf.“

So spielte der HSV: Heuer Fernandes – Heyer, Vuskovic (46. Schonlau), David (46. Ambrosius), Muheim (65. Leibold) – Meffert (46. Bilbija) – Reis (65. Rohr), Benes (65. Heil) – Königsdörffer (46. Amaechi), Glatzel (65. Meißner), Kittel (65. Opoku)