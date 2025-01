Keiner spielte öfter in der Zweiten Liga für den HSV als Bakery Jatta. Beim 1:0 gegen Köln am vergangenen Samstag absolvierte der 26-Jährige bereits sein 180. Spiel im Unterhaus – eine stolze Zahl, die allerdings nicht darüber hinwegtäuschen kann, dass es für den Flügelflitzer in dieser Saison noch nicht rund läuft. Und dennoch: Um ein Haar wäre Jatta in dieser Winterpause in die Bundesliga gewechselt. Die MOPO weiß, welcher Erstligist den Flügelflitzer unbedingt haben wollte, ehe sich Jatta sich für einen Verbleib in Hamburg entschied.

Auch am Samstagabend erntete er den Applaus des Publikums. „Jattaaaaaa“ dröhnte es durch den Volkspark, als HSV-Stadionsprecher Christian Stübinger nach 57 Minuten die Auswechslung des Gambiers verkündete. Die Fans lieben ihn, auch wenn für den Profi gegen Köln deutlich weniger funktionierte, als er sich vorgenommen hatte.

HSV-Profi Jatta fehlte zwei Monate lang verletzt