Der HSV hat die Tabellenspitze der 2. Bundesliga erobert. Mit einem 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln luchsten die Hamburger den Rheinländern den ersten Platz ab. Es war kein fußballerischer Leckerbissen der zwei vielleicht am besten besetzten Teams, eine unterm Strich aber gelungene Leistung für den HSV. In der MOPO-Einzelkritik lesen Sie, wer am Samstagabend überzeugen konnte und bei wem noch Luft nach oben war.