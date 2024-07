„Will es noch mal deutlich machen“: So wehrt sich Baumgart gegen Talente-Kritik

Bei den HSV-Fans wurde das Thema in der Sommerpause heiß diskutiert. Auch Neu-Sportvorstand Stefan Kuntz wurde bei seiner ersten Pressekonferenz darauf angesprochen. Bietet Steffen Baumgart Talenten aus dem eigenen Nachwuchs nicht genug Perspektiven bei den Profis? Gerade nach dem Abgang einiger Juniorenspieler kochte das Thema hoch. Baumgart hat dazu – wie immer – eine klare Meinung.

„Ich will es noch mal deutlich machen“, begann der HSV-Trainer sein flammendes Plädoyer bei seiner ersten Medienrunde am Dienstag in Schneverdingen, „Wenn man sich damit mal beschäftigt, habe ich es geschafft, sieben Talenten vom 1. FC Köln ihr Bundesliga-Debüt zu geben. Das machst du nur, wenn du bei mir trainierst. Wenn man dann reinschreibt: Er kümmert sich nicht um den Nachwuchs – dann können Sie mal gucken, wie viele Trainer es in zwei Jahren in der Bundesliga geschafft haben, sieben Spieler zu Bundesliga-Spielern zu machen.“

Baumgart nennt Beispiele aus Köln und Paderborn

Spürbar, dass sich Baumgart die Kritik nicht gefallen lassen will. Der Fußballlehrer nannte im Zuge seiner Argumentation auch Beispiele aus seiner Paderborner Zeit, wo er unter anderem Nationalspieler Chris Führich formte. „Gehen Sie davon aus, dass ich sehr gerne mit jungen Spielern arbeite – und ich es auch meistens schaffe, sie in die Bundesliga oder bei uns in die Zweite Liga zu integrieren“, ergänzte Baumgart.

In Schneverdingen sind mit Otto Stange, Bilal Yalcinkaya, Omar Sillah, Hannes Hermann und Fabio Baldé fünf Nachwuchsspieler mit dabei. Dazu kommt Nicolas Oliveira, der bereits Profieinsätze für den HSV absolviert hat. „Der eine oder andere wird zu seinen Einsätzen kommen – und darauf freue ich mich“, kündigte Baumgart schon mal an. Offen, wer unter ihm als nächstes den Sprung zum Profi schaffen wird.