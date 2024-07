Baumgart hat Torwart-Entscheidung getroffen, aber lässt ein Hintertürchen offen

Das wird eine heiße Kiste. Anfang Februar hatte Daniel Heuer Fernandes seinen Platz im HSV-Tor verloren. Matheo Raab wurde von Tim Walter zur neuen Nummer eins gemacht. Steffen Baumgart, der kurz danach den Trainer-Job in Hamburg übernahm, änderte an der neuen Reihenfolge nichts. Werden die Karten in diesem Sommer neu gemischt? Im Trainingslager in Schneverdingen hat Baumgart eine erste Entscheidung getroffen.

Stammplätze werden von Baumgart mit Blick auf die neue Saison grundsätzlich jetzt noch nicht vergeben. Dafür ist der Start in die nächste Spielzeit zu weit weg. Bei den Torhütern gibt es jedoch zumindest eine klare Tendenz. Heuer Fernandes wird diese nicht gefallen.

Baumgart setzt auf Raab

„Da haben wir jemanden, der die Nummer eins ist – und einen Herausforderer. Und so gehen wir rein“, meint Baumgart, der erst mal weiter auf das alte Torwart-Ranking beim HSV setzen will. Heuer Fernandes lässt er zwar ein bisschen die Tür offen. „Wenn der Herausforderer beweist, dass er in der Vorbereitung besser ist, dann wird er vielleicht die Nummer eins“, so Baumgart.

Der Coach betont jedoch auch, dass er aktuell keinen Grund für einen erneuten Wechsel im Tor sieht. „Ich glaube, dass Matheo eine sehr gute Leistung gebracht und der Mannschaft viel Stabilität gegeben hat. Deswegen sehe ich nicht, heute darüber zu diskutieren.“

Ein klarer Hinweis für Heuer Fernandes. Der Weg zurück in das HSV-Tor wird für ihn lang und schwer. Ob er die Herausforderung annehmen wird, werden die nächsten Wochen zeigen. Der 31-Jährige, der im Dezember 2023 seinen Vertrag in Hamburg bis 2026 verlängert hatte, will spielen. Wenn das beim HSV nicht möglich ist, wird er sich verstärkt Gedanken über einen Wechsel machen. Das könnte nun nach der Baumgart-Ansage wieder in den Vordergrund rücken.