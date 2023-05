Relegation gegen Stuttgart: HSV-Trainer Walter hat noch eine Rechnung offen

Den Blick zurück vermeidet Tim Walter in der Regel. Immer weiter, immer nach vorne, immer Vollgas. So lebt es der HSV-Trainer gerne in der Öffentlichkeit vor. Es ist eine Marschroute, die er vor den nun anstehenden Relegationspielen gegen den VfB Stuttgart kaum halten kann. Die Vergangenheit holt Walter ein. Mit dem VfB hat er noch eine Rechnung offen.

Der 23. Dezember 2019 gehört womöglich zu den dunkelsten Tagen in Walters Trainer-Karriere. Einen Tag vor Heiligabend wurde er damals nach nur 20 Pflichtspielen als Stuttgart-Trainer entlassen. Dabei war sein Punkteschnitt (1,85 Zähler pro Partie) mehr als ordentlich, der VfB war im Kampf um den Aufstieg voll dabei.

Walter über seine VfB-Vergangenheit: „Das ist mir alles egal“

Nun gibt es ausgerechnet in der Relegation das Wiedersehen. Für Walter wird es ein Kampf gegen die eigenen Vergangenheit – auch wenn er davon wenig überraschend nicht viel wissen will. „Das ist mir alles egal. Ich bin Trainer des HSV und ich bin sehr sehr glücklich hier. Alles andere ist Vergangenheit“, sagt der 47-Jährige, der betont, dass er in Stuttgart viel gelernt habe, es für ihn jetzt aber nur noch um den HSV gehe.

Jonas Boldt sieht das ähnlich. „Natürlich wird er drauf angesprochen, aber er steht nicht auf dem Platz und wird die Mannschaft nicht anders einstellen. Tim Walter ist Hamburger. Er identifiziert sich zu 100 Prozent mit dem HSV“, erklärt der HSV-Sportvorstand, der zudem darauf hinweist, dass der eine oder andere Protagonist aus Walters Zeit beim VfB nun auch gar nicht mehr in Stuttgart sei.

Das gilt unter anderem für Sportchef Sven Mislintat, der damals maßgeblich für Walters Rauswurf gesorgt hatte. Er wurde durch Fabian Wohlgemuth ersetzt. Mit Wohlgemuth arbeitete Walter indes einst in Kiel zusammen und pflegt seitdem ein freundschaftliches Verhältnis. Ändern an seiner noch offenen Rechnung mit Stuttgart wird das allerdings nichts.