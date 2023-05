Es waren Stiche in Herzen. Zehntausendfach. Von Minute 3 bis 99 war der HSV in Liga eins. Virtuell. Was folgte, war ein Albtraum. Ob es aus diesem ein Erwachen geben wird, entscheidet sich am kommenden Montag, wenn das Relegations-Rückspiel gegen den VfB Stuttgart abgepfiffen wird. Gelingt das nicht, wird der 28. Mai 2023 in die Annalen des Vereins eingehen – als einer der schmerzhaftesten Tage überhaupt. Was in dieser Situation die Aufgabe von Trainer Tim Walter ist.