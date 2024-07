Wiedersehen mit Köln: Das sagt HSV-Trainer Baumgart zum Saisonstart

Der HSV kennt das Szenario und hatte es auch für diesen Sommer wieder erwartet. Die Überraschung hielt sich entsprechend in Grenzen.

In der siebten Zweitliga-Saison müssen die Hamburger zum fünften Mal direkt zum Auftakt ran. Diesmal tritt der HSV zum Eröffnungsspiel am 2. August bei Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln an. Ein echter Knallstart.

Köln gegen den HSV – das wird vor allem auch für Steffen Baumgart eine emotionale Begegnung. Von Juli 2021 bis Dezember 2023 arbeitete er als Coach für den FC. Dabei führte er die Kölner zwischenzeitlich sogar in den Europapokal (Conference League) und erlangte damit Heldenstatus. Nun kehrt er mit dem HSV als Gegner zurück. Die Vorfreude ist groß.

Baumgart: „Freu mich vor allem auf ein richtig geiles Spiel“

„Ich habe vor fünf Wochen schon gesagt, dass ich mit diesem Spiel zum Auftakt rechne. Das ist ein absoluter Knaller. Ein besseres Auftaktspiel kannst du gar nicht haben, mit die beiden größten Traditionsmannschaften gleich zu Beginn. Dass ich persönlich eine hohe Meinung zum Klub und zur Stadt habe und dort eine sehr schöne Zeit hatte, ist ja bekannt, wird mit Anpfiff aber keine Rolle mehr spielen“, sagt Baumgart.

Der Ex-Kölner weiter: „Ich freue mich aber einfach Leute wiederzusehen, ich freue mich auf das Stadion, freue mich auf die Stimmung und vor allem freue ich mich auf ein richtig gutes, geiles Spiel. Wer insgesamt unser Auftaktprogramm sieht mit Köln, Hertha und Hannover 96 weiß: Mehr Standortbestimmung geht nicht.“

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Profi Hadzikadunic offen: Unter Trainer Walter wäre ich nicht geblieben

Auch HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz verlor noch zwei Sätze zum Auftakt in der Domstadt: „Das sind zwei Bundesliga-Dinos, die da aufeinandertreffen. Ich kann die Entscheidung nachvollziehen, und wir freuen uns wie Bolle auf das erste Spiel.“