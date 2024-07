Baumgarts Rückkehr! HSV-Knallstart in Köln – Ansturm auf Tickets erwartet

Zwei der größten Namen in der 2. Bundesliga eröffnen die Saison 2024/25: Am Freitag, den 2. August (20.30 Uhr, Sat.1 und Sky live), empfängt der Erstliga-Absteiger 1. FC Köln den HSV! Für Hamburgs Trainer Steffen Baumgart kommt es also direkt zur Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

Von Juli 2021 bis zum Winter 2023 hatte Baumgart den Effzeh in der Bundesliga trainiert, ehe es zur Trennung kam. Der Abstieg wurde dadurch nicht verhindert, unter Timo Schultz ging es für Köln runter. Als Nachfolger von Tim Walter ab Mitte Februar 2024 konnte Baumgart den HSV derweil nicht wie erhofft in die Bundesliga führen. Das soll nun im zweiten Anlauf klappen.

Baumgart wurde nach Köln-Trennung neuer HSV-Trainer

Der Kracher zum Auftakt sorgt für viel Euphorie. „Ich freu mich richtig drauf. Ein Heimspiel, was soll ich da sagen, das RheinEnergie Stadion das erste Mal als Trainer zu erleben, ist richtig cool. Und für uns wird das eine super Standortbestimmung, zum Auftakt direkt gegen so einen großen Gegner zu spielen“, sagte der neue FC-Cheftrainer Gerhard Struber.

Es wird ein Ansturm auf die Tickets erwartet, Tausende HSV-Fans wollen in Köln dabei sein. Der Verein gab dazu bekannt: „Saisonstart, Flutlicht, Traditionsduell und voraussichtliches Topspiel – viel mehr kann man sich für den Startschuss zur neuen Spielzeit nicht wünschen. Entsprechend groß dürfte der Andrang auf die Tickets für dieses Saisoneröffnungsspiel werden, die Infos zum Kartenvorverkauf für die Auswärtspartie beim Effzeh folgen in Kürze über die bekannten HSV-Kanäle.“

Zuletzt besiegte der HSV Köln Anfang 2022 im DFB-Pokal-Achtelfinale nach Elfmeterschießen. In den einzigen bisherigen Zweitliga-Duellen 2018/19 blieb der HSV ungeschlagen (1:0/1:1).

Erstes HSV-Heimspiel gegen Hertha BSC

Um 12 Uhr hat die DFL dann auch den kompletten Spielplan veröffentlicht. Zur ersten Heimpartie im Volksparkstadion erwartet das Baumgart-Team eine Woche nach dem Köln-Spiel Hertha BSC. Anschließend geht es in Hannover weiter. Das zweite Spiel vor eigenem Publikum steigt dann Ende August/Anfang September gegen Neuling Preußen Münster.

HSV-Verteidiger Dennis Hadzikadunic sagte zum Auftaktprogramm: „Das sind schwierige Spiele – aber ich habe gelernt, dass es in der Zweiten Liga nur gute Mannschaften gibt. Es sind vielleicht größere Gegner am Anfang, aber jeder Verein kann gegen jeden gewinnen. Ich freue mich schon auf den Start.“

Hier der komplette HSV-Daten der Hinrunde:

Am letzten Spieltag am 18. Mai 2025 tritt der HSV in Fürth an. Kann dann endlich der Aufstieg gefeiert werden? Eine Woche zuvor wird Aufsteiger Ulm im Volkspark zu Gast sein.