Wieder top – und vor Barcelona! In dieser Statistik ist der HSV noch immer Weltklasse

Völlig offen, ob es diesmal endlich mit dem Sprung zurück in die Bundesliga klappt. Auch im sechsten Jahr in Folge ist das Unternehmen Aufstieg eine wacklige Angelegenheit für den HSV, der nach der Hinrunde nur auf dem Relegationsplatz steht. Doch auch wenn es sportlich noch nicht wie gewünscht läuft, zählen die Hamburger in einem anderen Bereich weiterhin zu den führenden Klubs der Welt und untermauerten bislang in dieser Saison ihre gute Position.

In Sachen Zuschauer-Zuspruch zählt der Verein weltweit zur Crème de la Crème, das bleibt auch in dieser Spielzeit so. Das Kalenderjahr beendet der HSV mit durchschnittlich 55.978 Fans im weltweiten Fan-Ranking auf Platz 17 und als insgesamt fünftbester deutscher Verein. Ein starkes Ergebnis, trotz des mittlerweile sechsten Zweitliga-Jahres.

Darum rangiert der HSV vor dem großen FC Barcelona

Deutschland ist auch in dieser Saison das Maß aller Dinge. Keine Vereine ziehen weltweit im Schnitt mehr Fans an als Borussia Dortmund (81.252) und der FC Bayern (75.000). Auf den weiteren Plätzen folgen Manchester United (73.514) sowie die Mailänder Klubs Inter (73.002) und AC (71.764). Die Top zehn werden komplettiert von Real Madrid (69.575), West Ham (62.689), Olympique Marseille (62.289), der AS Rom (62.073) und Tottenham Hotspur (61.558).

Vor dem HSV, der im Vorjahr sogar einen Zweitliga-Weltrekord aufstellte, rangieren unter anderem noch die deutschen Vereine Schalke 04 (11./61.476) und Eintracht Frankfurt (16./56.388), dazu der FC Arsenal, Flamengo Rio de Janeiro, Benfica Lissabon und Atlético Madrid.

Ein wenig profitieren die Hamburger in dieser Spielzeit davon, dass der große FC Barcelona seine Ligaspiele wegen des Stadion-Umbaus im Camp Nou im kleineren Olympiastadion austragen muss. Die Katalanen (40.737 Besucher) belegen diesmal weltweit nur Platz 42.