Sie sind in der Spur. Die einen noch etwas mehr als die anderen, doch vor dem Sprung ins neue Jahr steht fest: Träumen ist sowohl beim FC St. Pauli als auch beim HSV ausdrücklich erlaubt. Als Tabellenzweiter und -dritter werden die beiden Hamburger Vereine in die Zweitliga-Rückrunde starten und peilen den Doppel-Aufstieg an. Die Chancen, dass es klappt, stehen gut – sagt Deutschlands Rekord-Aufstiegstrainer!

Wird Hamburg ab Sommer die einzige Stadt des Landes mit zwei Erstliga-Vereinen? Friedhelm Funkel, der in seiner Trainer-Karriere sechsmal in die Bundesliga aufstieg, glaubt daran. „Wenn beide ihre Hausaufgaben machen, werden sie es schaffen“, sagt der 70-Jährige, der zurzeit selbst wieder hoch im Kurs ist. Auch beim HSV wurde Funkel gehandelt, ehe der Verein sich dazu entschloss, mit Tim Walter auch in die Rückrunde zu gehen.

Friedhelm Funkel glaubt an Aufstieg von HSV und St. Pauli

Nun will der Coach den HSV zurück in die Bundesliga führen. Funkel glaubt daran. „Mir gefällt besonders gut, dass der HSV 31 Punkte geholt hat und trotzdem damit unzufrieden ist“, lässt er wissen. „Das ist ein gutes Zeichen. Auch Tim war damit nicht zufrieden. Wenn es ihm gelingt, das Risiko in der Defensive etwas zu minimieren, dann wird der HSV mehr Punkte holen als in der Vorrunde. Denn vorn treffen sie immer.“

Friedhelm Funkel stieg sechsmal in die Bundesliga auf. imago/RHR-Foto Friedhelm Funkel stieg sechsmal in die Bundesliga auf.

St. Pauli sieht Funkel ohnehin auf einem guten Weg: „Sie sind enorm stabil, in dieser Saison nicht zufällig noch ungeschlagen. Sie wirken sehr gefestigt und haben eine tolle Ausgangsposition. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass St. Pauli es durchzieht und aufsteigt.“

Zwei Hamburger Vereine, zwei Träume – und ein gemeinsames großes Ziel im neuen Jahr.