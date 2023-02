Nach dem Abschlusstraining: Entscheidung über Schonlau-Einsatz steht

Im Sommer 2021 wechselte Sebastian Schonlau aus Paderborn zum HSV. In Hamburg wurde der Innenverteidiger direkt zum Kapitän gemacht. Seine Qualitäten als Anführer hat er mehrfach schon unter Beweis gestellt. Und er kann auch einstecken. Noch nie hat Schonlau bislang ein Liga-Spiel für den HSV verletzungsbedingt verpasst. Dabei wird es auch an diesem Wochenende bleiben – wobei es es diesmal ziemlich knapp war.

Nass und extrem windig war es im Volkspark, als es für die HSV-Profis am Samstag zur letzten Einheit vor dem Bielefeld-Spiel am Sonntag (13.30 Uhr) auf den Platz ging. Die Laune in der Mannschaft war trotzdem gut. Teilweise nahmen sich die Profis diesmal sogar schon vor dem Training ein bisschen Zeit, um den wenigen anwesenden Fans Autogramm-Wünsche zu erfüllen. Knapp eine Stunde dauerte die Abschlusseinheit schließlich. Mit dabei war auch wieder Sebastian Schonlau.

MOPO

Für den 28-Jährigen war es eine echte Punktlandung. Zwei Tage hatte der HSV-Kapitän zuvor mit dem Mannschaftstraining aussetzen müssen. Der Grund: Er hatte sich am Mittwoch bei einem Zusammenprall mit Laszlo Bénes eine blutige und ziemlich dicke Lippe zugezogen. Rechtzeitig zum Spiel gegen Bielefeld scheint nun aber alles wieder in Ordnung zu sein.

Beim Trainingsspiel bildete Schonlau am Samstag zusammen mit Jonas David, Moritz Heyer und Miro Muheim eine Abwehrkette. Genauso dürfte es auch am Sonntag gegen Bielefeld im Volkspark aussehen. Der Kapitän ist wieder fit und startklar.

Gegen Bielefeld erzielte Schonlau sein erstes Zweitliga-Tor

Der Gegner ist für Schonlau am Sonntag durchaus besonders. Mit Paderborn spielte er gegen die Arminia einige heiße Ostwestfalen-Derbys. Im November 2018 erzielte er beim 2:2 in Paderborn gegen Bielefeld sein erstes Zweitliga-Tor.