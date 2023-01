Es wird wieder voll. Endlich. Das erste Mal seit dem Relegations-Rückspiel spielt der HSV am Samstagabend (20.30 Uhr/Lievticker auf MOPO.de) daheim in einem ausverkauften Stadion. Topspiel, Flutlicht, 57.000 Fans. Dazu eine Anstoßzeit, die dem HSV in der Zweiten Liga zuletzt wohlgesonnen war – vieles spricht für den nächsten Spaß-Abend im Volkspark.

Es wird wieder voll. Endlich. Das erste Mal seit dem Relegations-Rückspiel spielt der HSV am Samstagabend (20.30 Uhr/Lievticker auf MOPO.de) daheim in einem ausverkauften Stadion. Topspiel, Flutlicht, 57.000 Fans. Dazu eine Anstoßzeit, die dem HSV in der Zweiten Liga zuletzt wohlgesonnen war – vieles spricht für den nächsten Spaß-Abend im Volkspark.

Was dem Muster des Hans-Albers-Klassikers „Auf der Reeperbahn nachts um halb eins“ folgt, war in der Vergangenheit gleich mehrfach die Terminierung, die dem HSV und seinen Fans in Liga zwei eine Menge Freude bereitete: Im Volkspark abends um halb neun. Auch die beiden letzten Heimspiele fanden zu ebenjener Uhrzeit an einem Samstagabend statt. Und beide Male folgte ein Sieg.

HSV ist samstagabends zuhause ungeschlagen

Ohnehin hat der HSV seine Siegesserie von nunmehr fünf Erfolgen am Stück Partien zu verdanken, die jüngst allesamt abends stattfanden. Zweimal um 18.30 Uhr. Und dreimal eben um 20.30 Uhr, zuletzt zuhause gegen den KSC (1:0) und Düsseldorf (2:0). „Die Jungs geben Gas und verspüren Freude. Und dieser Funke springt auch auf die Zuschauer über“, erklärte Coach Tim Walter seinerseits strahlend.

Unter seiner Regie ist der HSV in heimischen Samstagabend-Spielen um 20.30 Uhr ungeschlagen. Sieben niederlagenlose Zweitliga-Partien gab es in dieser Hinsicht bisher – jedoch nie vor ausverkauftem Haus. Das ändert sich an diesem Wochenende. Während besagte Serie gehalten werden soll.

Gegen 1. FCK: Walter will HSV-Heimserie halten

„Es ist unfassbar toll, dass das Stadion wieder voll ist“, sagte Stadionsprecherin Christina Rann jüngst der MOPO. „Es macht echt Bock, zurzeit bei den Spielen zu sein.“ Worte, die auch aus dem Munde Walters stammen könnten. Der sagt: „Ich merke, dass die Zuschauer den Weg mitgehen. Das macht einfach Freude.“

Mit seinem Team, dem derzeit formstärksten im deutschen Profifußball, will Walter nun erneut das machen, was der HSV zuletzt wöchentlich bewiesen habe: „Dass wir Spaß machen.“ Das sei „das größte Geheimnis“ der aktuellen Geschlossenheit mit den Fans und „einfach schön zu erleben“.

Genauso wie ein Sieg. Der nächste folgt bestenfalls gegen den 1. FC Kaiserslautern. Erneut am Samstagabend. Wieder im Volkspark. Und knapp zwei Stunden nach Anpfiff um halb neun.