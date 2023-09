Wie lange fällt er diesmal aus? Rätsel um HSV-Kapitän Schonlau

Diese Spielzeit bleibt eine missratene für Sebastian Schonlau. Zwei Monate lang musste der HSV-Kapitän wegen einer hartnäckigen Wadenverletzung pausieren, feierte erst kürzlich sein Comeback – und ist nun erneut verletzt. Weil die Wade erneut zwickt, fehlte Schonlau beim 1:2 (1:2) in Osnabrück.

Der nächste Rückschlag für den Käpt’n. Dabei war sich HSV-Trainer Tim Walter unter der Woche sicher, auf den 29-Jährigen zurückgreifen zu können. Tatsächlich war Schonlau, der beim 1:2 in Elversberg angeschlagen ausgewechselt wurde, auch in Osnabrück dabei. Beim leichten Anschwitzen am Freitagvormittag aber klagte er erneut über Probleme. Abends fehlte Schonlau dann im Kader, fieberte lediglich von der Tribüne aus mit. „Es hat dann einfach keinen Sinn gemacht“, ließ Walter wissen.

Wie geht es nun weiter mit dem Kapitän? Die Angst, dass sich die Verletzung wie schon im Sommer als hartnäckig erweisen könnte, schwingt mit und könnte für Schonlau auch mental zum Problem werden. Grundsätzlich aber hoffen sie beim HSV, dass der beste Abwehrspieler des Kaders am kommenden Freitag gegen Düsseldorf wieder zur Verfügung steht.

Schonlaus magere Bilanz: In nur zwei von sieben Liga-Spielen konnte er zum Einsatz kommen …